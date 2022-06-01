بالدليل .. "الهلال وريال مدريد وجهان لعملة واحدة!"

مشجعي ريال مدريد يجب أن يشجعوا الهلال والعكس صحيح

يرى الإعلامي الرياضي حافظ المدلج، أن ناديي الهلال وريال مدريد يعتبران وجهان لعملة واحدة، مقدمًا الدليل على كلامه، بل وأكد على أن الفريق السعودي سبق نظيره الإسباني في بعض الأمور.

ريال مدريد والهلال في قمة أوروبا وآسيا

تمكن فريق ريال مدريد من تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشر في تاريخه، بعد الفوز على ليفربول بالمباراة النهائية مساء يوم السبت الماضي.

وواصل ريال مدريد تعزيز صدارته لقائمة أكثر الأندية تحقيقًا لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك لفارق 7 ألقاب عن ميلان الإيطالي.

كما أن الهلال يتصدر قائمة أكثر الأندية تتويجًا ببطولة دوري أبطال آسيا، برصيد 4 بطولات، بفارق بطولة واحدة عن فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

الهلال وريال مدريد وجهان لعملة واحدة

المدلج قال خلال تصريحات لبرنامج "مساحة رياضية" عبر موقع تويتر: "في رأيي الهلال وريال مدريد وجهان لعملة واحدة، هذا زعيم أوروبا وهذا زعيم آسيا، بل الهلال سبق ريال مدريد، بأن البطولة المستعصية في 2019 كان الشلهوب مبتعدًا عن الفريق، ولم يكن في التشكيل الأساسي، وعندما جاء التتويج سلمان الفرج أصر بأن الشلهوب هو من يرفع الكأس، وهذا دليل وفاء من ثقافة الزعماء".

الإعلامي الرياضي تابع: "عندما توج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، مارسيلو لم يشارك إلا بدقائق معدودة فقط مع فريقه، وبنزيما أصر على أن يقوم اللاعب البرازيلي برفع الكأس".

واختتم حافظ المدلج تصريحاته قائلًا: "الهلال وريال مدريد وجهان لعملة واحدة، وأتوقع أن كل هلالي لابد وأن يشجع مدريد، وكل مدريدي عليه أن يشجع الهلال".

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