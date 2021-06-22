بالدليل القاطع .. المريسل يُحرج "إعلام" الهلال ويؤكد وجود المشاكل
لم يُفوت الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل حديث الإعلام الهلالي حول عدم معاناة النادي من أي مشاكل منذ تأسيسه، إذ رد عبر حسابه الرسمي على تويتر وقدم دليلًا قاطعًا على وجود المشاكل في النادي العاصمي.
المريسل لم يُوجه حديثه لشخص محدد بل جمع جميع إعلاميي الهلال الذين يتحدثون عن خلو النادي من المشاكل، وقد هاجمهم واتهمهم بمتابعة كرة القدم خلال فترة السوشيال ميديا وليس الصحف الورقية.
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الصحفي ذائع الصيت أكد أن الهلال نادٍ كبير وبطل، لكن موضحًا أن هذا لا يعني خلوه من المشاكل على مدار تاريخه، وقد نشر صورة من صحيفة تتضمن حوارًا لمؤسس الهلال وأول رئيس له "عبد الرحمن بن سعيد" يتحدث عن خلافات داخل أروقة البيت الأزرق.
إذ كتب "عبر حسابه الرسمي على تويتر "كل الأندية فيها مشاكل لكن أن يأتي إعلام مضلل وكاذب ويتحدث عن مشاكل الأندية ويقول الهلال ما عنده مشاكل منذ تأسيسه، هنا نقول له يا بابا أنت مش (لست) في وقت الصحف أنت في وقت السوشيال ميديا ولهذا تفضل حديث شيخ الهلاليين الشيخ عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله عن محاربيه وخلاف النادي مع أعضاء الشرف".
وأضاف في تغريدة أخرى "نعم، الهلال نادٍ كبير وبطل لكن فيه مشاكل منذ القديم و ليس صحيحًا أنه خالٍ من المشاكل كما يصور الإعلام المضلل والكذاب ، فهو مثله مثل أي نادٍ فيه أشياء إيجابية وأشياء سلبية. هنا رمز الهلال الأمير عبدالله بن سعد رحمه الله يتحدث عن بعض المشاكل التي أدت لإستقالته".
وتابع المريسل هجومه على إعلام الهلال بنشر تغريدات أخرى تضمنت مقاطع فيديو تتحدث عن مشاكل في البيت الأزرق، كما يتضح أدناه.