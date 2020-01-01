بالتزكية.. الشيخ راشد بن حميد النفيعي رئيسًا للاتحاد الإماراتي لكرة القدم

النفيعي يستمر رئيسًا لاتحاد الكرة الإماراتي

أصبح الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيسًا للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، بالتزكية بعد عدم تقديم أي مرشح لأوراقه لينافسه على مقعد الرئاسة.

راشد بن حميد استمر بعد أن ترأس المرحلة الإنتقالية السابقة في اتحاد الكرة الإماراتي، حيث قدم أوراقه من نادي عجمان خلال الانتخابات الحالية.

ولم يتقدم أي مرشح حتى الآن لمنافسة راشد بن حميد على فترة الرئاسة ما بين 2020 حتى 2024، وبذلك يتجه المنصب نحوه بالتزكية.

وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات قد فتحت أبواب الترشح يوم 20 الماضي، حتى تاريخ اليوم حتى الخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات.

وسيتم فتح باب الترشح على العضويات لمجلس الإدارة يوم 4 فبراير المقبل حتى يوم 13 من نفس الشهر، من أجل تكوين باقي أعضاء المجلس.

ويتولى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئاسة اللجنة الانتقالية، بعدما تم انتخابه من قبل الجمعية العمومية الطارئة التي انعقدت في أعقاب تقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة مروان بن غليطة باستقالته.