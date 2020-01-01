بالاك يطالب نجم ليفركوزن بالحذر من بايرن ميونخ

بالاك ينصح هافرتز..

طالب مايكل بالاك، أسطورة ألمانيا السابق، كاي هافرتز، نجم باير ليفركوزن الشاب، بالتريث قبل اتخاذ خطوة الانضمام إلى بايرن ميونخ.

بالاك، لعب لصفوف باير ليفركوزن قبل أن يقرر الانتقال إلى بايرن ميونخ في صيف 2002.

ويعد هافرتز، على لائحة الانتقالات الصيفية للنادي البافاري، الساعي لاستقطاب أبرز المواهب الألمانية.

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وقال بالاك، في تصريحات لقناة "سبورت1" الألمانية: "هافرتز لاعب استثنائي، لكنه يحتاج إلى الوقت كي يتطور، يجب أن يكون مستعدًا على المستوى الذهني من أجل الذهاب إلى بايرن ميونخ".

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وأضاف: "في نادي مثل بايرن أنت في حاجة إلى خصائص أخرى لإثبات نفسك، فلا يكفي أن تكون لاعبًا جيدًا، لقد عشت وضعًا مماثلاً عندما قررت الرحيل عن ليفركوزن والانتقال إليهم".

وتابع: "على هافرتز أن يراقب تطوره عن كثب، فهو لا يزال في مرحلة النمو ولديه بعض الأخطاء، هو في يد أمينة مع ليفركوزن، حيث يمكنه التطور بسلام".

واختتم: "على بايرن أن يقرر فيما إذا ما كان بحاجة إلى دوره، إذا تصرف معه في الإطار الصحيح، وما زال يرغب في الحصول على أفضل اللاعبين الألمان، عليه استقدام هافرتز".

هافرتز، صاحب الـ20 عامًا، سجل 5 أهداف وصنع 2، خلال 24 مباراة لعبها هذا الموسم مع ليفركوزن.