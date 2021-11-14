"بالأرقام .. هذا أفضل لاعب في تاريخ الكرة السعودية"

كشف الإعلامي الرياضي نايف الروقي عن اللاعب الأفضل في تاريخ الكرة السعودية، وذلك بعد الجدل المثار حول هذا الأمر، في ظل تداوله بين الجماهير مؤخرًا.

الجماهير النصر ترى أن الأسطورة ماجد عبد الله هو الأفضل في تاريخ الكرة السعودية، بينما ترى الجماهير الهلالية أن سامي الجابر هو الحد بلقب الأفضل في التاريخ.

الروقي حسم الجدل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد أن نشر تغريدة يكشف فيها عن رأيه في هذا الأمر، مع أسبابه المنطقية من وجهة نظره.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "بلغة الأرقام المفضلة للأسوياء من البشر، يُعد سامي الجابر اللاعب رقم واحد محليًا وعربيًا وآسيويًا، معه وبحضوره كُسرت المستحيلات وتحطمت العقد".

وتابع: "وصلن لأول عالمية وكررناها ثلاثًا، معه حققنا أول انتصار عالمي، ومعه كسرنا عقدة الخليجية وكررنا مرات أخرى".

بلغة الأرقام المفضلة لـ الأسوياء من البشر يُعد #سامي_الجابر اللاعب رقم واحد محليًا وعربيًا وآسيويًا معه وبحضوره كُسرت المستحيلات وتحطمت العقد..

-وصلنا لأول عالمية وكررناها ثلاثًا.

-معه حققنا أول انتصار عالمي.

-معه كسرنا عقدة الخليجية وكررناها مرات أخرى.#سامي_الجابر#روقيات — نايف الروقي | NAIF ALROQI (@nalrougui5) November 13, 2021

ويعد ماجد عبد الله هو الهداف التاريخي للدوري السعودي، كما قدم الكثير والكثير مع المنتخب السعودي، وذلك في مسيرة استمرت منذ 1977 حتى 1998.

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كما أن سامي الجابر يمتلك تاريخًا كبيرًا مع نادي الهلال والمنتخب السعودي، فهو اللاعب العربي الوحيد الذي شارك في 4 نسخ من كأس العالم، كما سجل 3 أهداف، كأكثر لاعب عربي يسجل في تاريخ المونديال.