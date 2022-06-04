بالأدلة .. الشباب يشكو الاتحاد بسبب أحمد شراحيلي

الشباب يستعد لتقديم شكوى ضد الاتحاد

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الشباب؛ برئاسة خالد البلطان، قرر رفع دعوى ضد نادي الاتحاد والمدافع أحمد شراحيلي، بعد أن تعاقد معه العميد.

الاتحاد يتعاقد مع شراحيلي ورد فعل الشباب

خلال شهر يناير الماضي، أعلن نادي الاتحاد، عن التعاقد مع أحمد شراحيلي مدافع الشباب لمدة 3 سنوات مقبلة في صفقة انتقال حر، بعد نهاية الموسم الحالي بنهاية عقده.

الاتحاد تعاقد مع شراحيلي، الذي لم يتفق مع نادي الشباب على تمديد عقده، لينتهي بنهاية الموسم الحالي، ليصبح لاعبًا حرًا ومن ثم يتعاقد العميد معه حتى موسم 2024-2025.

وعلى الفور أصدر نادي الشباب بيانًا رسميًا، أعلن خلاله رفض شراحيلي تجديد عقده، بعد أن بالغ في مطالبه المادية، وبالرغم من ذلك وافقت إدارة الليوث على طلبات المدافع.

وفاجئ شراحيلي إدارة الشباب بالاعتذار عن تجديد العقد، ثم توقيعه لنادي الاتحاد على عقود انضمامه.

الشباب يشكو الاتحاد بالدلائل

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، عن رفع نادي الشباب لدعوى ضد الاتحاد واللاعب أحمد شراحيلي، بسبب مفاوضاته أثناء سريان العقد، بالإضافة إلى مخالفات أخرى من اللاعب ووكيله.

وأضافت الصحيفة، أن الشكوى التي سيرفعها نادي الشباب، مرفوقة بملف يحتوي على أدلة تستند عليها الإدارة الشبابية.

وكانت هناك محاولات خلال الفترة الماضية، للوساطة بين الطرفين، وذلك قبل الشكوى ولكنها فشلت، لتقرر إدارة الشباب تقديم شكوى ضد الاتحاد.

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