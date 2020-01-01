بالاجو: إدارة برشلونة تعامل ميسي كالشيطان مثل رونالدو ومارادونا

جويليم بالاجو الصحفي في "بي بي سي" وكاتب السيرة الذاتية لليونيل ميسي يتحدث عن رحيله عن صفوف برشلونة.

أكد جويليم بالاجو الصحفي الإسباني في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، وكاتب السيرة الذاتية لليونيل ميسي قائد برشلونة أن قرار الأرجنتيني بالرحيل نهائي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها وأكد خلالها أن تعامل إدارة برشلونة مع ميسي يشبه ذلك الذي تعاملوا فيه مع دييجو أرماندو مارادونا من قبل.

وقال بالاجو: "لم أكن أتخيل ذلك أبدًا أن يأتي ذلك اليوم قريبًا، لكن سأحاول أن أشرح أسباب رغبة ميسي في الرحيل عن برشلونة".

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وأضاف: "مثلما فعلوا مع رونالدو وشوستر ومارادونا، سيستخدموا اسم ميسي ليجعلوه هو الشيطان، لذلك أتمنى من الجميع ألا يكونوا بتلك السذاجة، وسواء الآن أو بعد فترة فميسي سيقول كل شيء".

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وأكمل: "الرسالة التي بعث بها هي أول خطوة ليؤكد أنه هذه المرة جاد في رغبته، لقد اتخذ ميسي القرار ولن يتراجع في أي خطوة".

وأردف: "الشيء الوحيد الذي سيمنع ميسي من الرحيل عن برشلونة هو طلب الإدارة للـ 700 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي، لكن رفض الإدارة سيأخذ الأمور للمحاكم لذلك لا أظن أنهم سيرفضوا بشكل قاطع".

وأنهى تصريحاته: "انضمام ميسي لمانشستر سيتي ممكن لكن الحديث عن أن تلك هي الوجهة الوحيدة يتمادوا في الأمر، وإنتر سيحاول بالتأكيد لكن فقط لو رحل ميسي مجانًا، ولا يمكننا أن نستبعد باريس سان جيرمان أيضًا".

وكانت ميسي قد طالب برشلونة بالرحيل في رسالة رسمية، لكن الإدارة ترفض طلبه بشكل قاطع، حيث يمتد عقده لنهاية الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن ميسي يعتمد على أحد بنود تعاقده التي تسمح له بالرحيل مجانًا نهاية كل موسم، بينما تؤكد الإدارة أن ذلك البند انتهى بنهاية يونيو الماضي.