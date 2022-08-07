المنتخب البرازيلي يكشف عن زيه الخاص بكأس العالم قطر 2022

أعلن المنتخب البرازيلي عن قميصه الخاصة ببطولة كأس العالم 2022 والتي تقام في قطر خلال أسابيع من الآن.

جاء هذا عن طريق مقطع فيديو مميز للغاية تم نشره عبر الحساب الرسمي للمنتخب البرازيلي على موقع التدوينات القصيرة الشهير "تويتر".

القميص الخاص بالسيليساو جاء بالألوان التقليدية الخاصة بالسامبا مع لمسات من الثقافة البرازيلية وبعض الخطوط الشبيهة بتلك التي تكون على جسد النمور.

المنتخب البرازيلي يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في تصنيف المنتخبات حول العالم الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم متفوقًا على بلجيكا والأرجنتين وفرنسا أصحاب المراكز الثلاثة التالية.

ويلعب السليساو في كأس العالم التي تقام في الشتاء القادم في قطر 2022 ضد صربيا وسويسرا والكاميرون في مجموعة واحدة.

ويأمل الفريق الأمريكي الجنوبي في تحقيق مشاركة أفضل من تلك التي خاضها في النسخة الأخيرة في روسيا 2018 عندما غادر البطولة من دور الثمانية أمام بلجيكا.

جدير بالذكر أن تلك البطولة قد تكون الأخيرة لعدد من نجوم المنتخب البرازيلي على رأسهم نيمار دا سيلفا وماركينيوس.