بالأرقام - 3 مهاجمين محليين بارقة أملاً للمنتخب السعودي

أزمة في المهاجم السعودي في الفترة الأخيرة بعد زيادة عدد المحترفين

عبده الليثي فيسبوك تويتر

جاء قرار زيادة عدد المحترفين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بداية الموسم الماضي، من زيادة المنافسة القوية بين الأندية داخل المسابقة.

8 محترفين هو عدد اللاعبين الذي يتاح للفريق الواحد ضمهم، لما أضعفت بشكل كبير فرص المهاجم المحلي خاصًة اتجاه الأندية للتعاقد مع مهاجمين ذات قيمة كبيرة.

ونرصد لكم في التقرير التالي أبرز 3 مواهب في الدوري السعودي للمحترفين قد يكون لهم مستقبل في المواسم المقبلة وفرض نفسهم على المهاجم الأجنبي لما يقدمونه مع فرقهم.

1 – هارون كمارا

هارون كمارا جعل نفسه هدفًا للكثير من الأندية السعودية بعد أن تألق مع القادسية، ومحاولة اتحاد جدة في ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ونرصد لكم أرقامه الموسم الحالي

2– عبدالفتاح آدم

أصبح من اللاعبين الواعدين للمنتخب السعودي بعد ما قدمه مع التعاون في الفترة الأخيرة ودخوله في المنطقة العليا في قائمة هدافي الدوري السعودي.

ونرصد لكم أرقامه الموسم الحالي

3 – عبدالرحمن غريب

شاب صغير ظهر ضمن صفوف أهلي جدة في أكثر من مناسبة كماهجم تحت قيادة المدير الفني السابق جويدي، ولكنه قدم مستوى مميز جعله ينضم للمنتخب السعودي آنذاك.

ونرصد لكم أرقامه الموسم الحالي