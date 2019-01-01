بالأرقام.. يوم السبت أسعد أيام الأسبوع لميسي!

أغلب أهداف ميسي في الدوري الإسباني أحرزها يوم السبت

فيسبوك تويتر محمد عماد

وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لهدفه رقم 409 بقميص برشلونة في مسابقة الدوري الإسباني الليجا، وذلك بهدفه ضد ليجانيس في المباراة التي استضافها ملعب كامب نو في إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

من ضمن الأهداف الـ 409 التي أحرزها ميسي في الليجا، أحرز منهما 200 هدف يوم السبت، و168 يوم الأحد وثلاثة أهداف يوم الإثنين وستة عشر هدفًا يوم الثلاثاء.

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أما يوم الأربعاء فأحرز ميسي ثمانية عشر هدفًا بالليجا، ويوم الخميس أربعة أهداف.

أما اليوم الوحيد الذي لم يحرز فيه ميسي أي أهداف بقميص برشلونة في الليجا فهو يوم الجمعة.

وكان ميسي البالغ من العمر 31 عامًا قد توج بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم خمس مرات، منها أربع مرات متتالية أعوام 2009،2010،2011،2012 والمرة الخامسة كانت عام 2015.