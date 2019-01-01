بالأرقام - يد أرماني مثقوبة مع الأرجنتين

سجل سلبي لحارس الأرجنتين في مسيرته الدولية

استقبل فرانكو أرماني، حارس مرمى منتخب الأرجنتين، هدفًا في الشوط الأول من مباراة بلاده أمام أورجواي في الجولة الثانية من دور المجموعات بكوبا أمريكا.

الأرجنتين خرج بعد 45 دقيقة متأخرًا بهدف نظيف لصالح باراجواي.

ومنذ بداية مسيرته الدولية مع التانجو، استقبل أرماني 10 تسديدات دخل فيه 8 أهداف ولم يتصدى سوى لكرتين فقط بمباراة نيجيريا، أي أنّه استقبل 8 أهداف في آخر 8 تسديدات.

8/10 - 🇦🇷 's Franco Armani conceded 8 goals with his first 10 shots faced on target between the 2018 World Cup and the 2019 (until HT v ), with only two saves against . Kryptonite.#CopaAmerica pic.twitter.com/Wv0NBTpwIa — OptaJavier (@OptaJavier) June 20, 2019

كما أصبح ميجيل ألميرون أول لاعب في تاريخ باراجواي يصنع هدفين في نسخة واحدة من كوبا أمريكا منذ إيديجر باريتو في نسخة 2007 بصناعته 3 أهداف.

المباراة كانت منحصرة في وسط الملعب لدرجة أنّ أول تسديدة على المرمى جاءت في الدقيقة 28 و7 ثواني وهي أطول فترة تأخر فيها التسديد على المرمى بآخر 4 نسخ من الكوبا.

وسجل ميسي 5 أهداف في باراجواي بجميع المناسبات، 4 من ضربات جزاء وهدف من ركلة حرة مباشرة.

5 - 🇦🇷Lionel Messi's five goals against Paraguay have come from set pieces: one direct free kick and four penalties (two in Copa America tournaments). Rescue.#CopaAmerica pic.twitter.com/H3OQtGWbZ7 — OptaJavier (@OptaJavier) June 20, 2019

جدير بالذكر أنّ الأرجنتين خسرت المباراة الافتتاحية أمام كولومبيا بهدفين نظيفين.