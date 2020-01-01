بالأرقام .. هل انهار ليفربول بعد إصابة فان دايك؟

المدافع الهولندي سيغيب حتى نهاية الموسم

تلقى نادي ليفربول الإنجليزي الصدمة الأقوى له منذ فترة طويلة، بإصابة الهولندي فيرجيل فان دايك، أساس العمود الفقري للفريق مع الألماني يورجن كلوب.

الجميع في أنفيلد يكره جوردان بيكفورد حارس إيفرتون، لأنه سيحرمهم من قائد خط الدفاع حتى نهاية الموسم، بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي.

إصابة فان دايك ليست الوحيدة، بل هناك العديد من الأزمات التي يمر بها كلوب منذ بداية الموسم، لكن بكل تأكيد غياب صاحب الـ29 سنة هو الصداع الأكبر في رأس الألماني.

المزيد من الفرق

والسؤال هنا بعد فقدان خدمات الهولندي منذ 17 أكتوبر، كيف تعامل ليفربول مع هذه الأزمة ؟

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

الدوري الإنجليزي

ليفربول لعب 4 مباريات حتى الآن في الدوري الإنجليزي منذ إصابة فان دايك، في مواجهات صعبة احتاج فيها الفريق لمدافعه المميز.

الريدز نجحوا في تحقيق الفوز مرتين متتاليتين على شيفيلد يونايتد ووست هام بنفس النتيجة 2/1.

الاختبار الأصعب كان أمام مانشستر سيتي، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1، ولم يعاني الفريق من الناحية الدفاعية أمام المنافس الأشرس في البريميرليج.

والمواجهة التالية كانت ضد ليستر سيتي، وانتهت بفوز ساحق بثلاثية نظيفة، ليبدو أن الفريق لم يتأثر كثيرًا بغياب العملاق الهولندي.

وهو ما يعني أن الفريق فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة، سجل 8 أهداف وتلقت شباكه 3 أهداف فقط.

دوري الأبطال

وأما على الصعيد الأوروبي، فقد لعب ليفربول 4 مباريات أيضًا في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا حتى الآن.

الفريق فاز على أياكس أمستردام 1/0 وعلى ميتيلاند بهدفين نظيفين، قبل أن يسحق أتالانتا بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة.

الصدمة الوحيدة للريدز، كانت في الجولة الرابعة يوم الأربعاء الماضي، عندما سقط الفريق على ملعب أنفيلد بثنائية نظيفة على يد أتالانتا.

إقرأ أيضًا .. ليفربول أفضل دون صلاح، ويمكنهم الاستغناء عنه

حارس ليفربول السابق: يمكن بيع صلاح لريال مدريد إذا كان السعر مناسبًا

وفي النهاية نجد أن الفريق سجل 8 أهداف أيضًا في دوري الأبطال، وتلقت شباكه هدفين فقط، وهو ما يعني أن حالة الريدز ليست كارثية بعد غياب الهولندي.

الأمر لا يعني أن ليفربول لم يتأثر بفان دايك، ولكنه يؤكد نجاح كلوب حتى الآن في الحفاظ على توازن منظومة فريقه، فهل يصمد حتى النهاية؟