بالأرقام – نيجيريا بالتخصص في المركز الثالث وإيجالو يدخل تاريخ نيجيريا

أبرز أرقام مباراة تونس ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية

فيسبوك تويتر بلال محمد

واصل المنتخب النيجيري، تفوقه في تحقيق الميدالية البرونزية في كأس الأمم الأفريقية، إذ حققها حتى الآن سبع مرات.

وحقق المنتخب النيجيري الفوز على حساب نظيره التونسي، بهدف نظيف سجله إيجالو، ليحصل النسور الخضراء على المركز الثالث، بينما اكتفت تونس بالمركز الرابع.

نستعرض معاً أبرز أرقام المباراة، وفقاً لشبكة أوبتا للإحصائيات.

المنتخب النيجيري حقق المركز الثالث في البطولة، للمرة السابعة في تاريخه أكثر من أي منتخب آخر، لقد حققوا الفوز في كل مرة بالوقت الأصلي للمباراة، وحافظوا على نظافة شباكهم في خمس مرات.

إيجالو هداف البطولة برصيد خمسة أهداف، ساهم في ستة أهداف للمنتخب النيجيري في البطولة صنع هدف وسجل خمسة، ساهم في 67% من أهداف النسور الخضراء في البطولة.

هدف إيجالو مساء اليوم، هو ثاني أسرع هدف للنسور الخضراء، في كأس الأمم الأفريقية بعد هدف بابانجيدا في نصف نهائي نسخة 2000 أمام جنوب أفريقيا.

وساهم وهبي الخزري مهاجم المنتخب التونسي في 39 تسديدة في البطولة، بواقع 19 تسديدة و20 فرصة محققة، أكثر من أي لاعب آخر.