بالأرقام | ميسي يتألق وسيميوني يحقق أول انتصار محلي على برشلونة

البرغوث الأرجنتيني لا يرحم الخصوم وسيميوني يفوز أخيراً

واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني، تحطيم الأرقام القياسية، بعد الهدف الجديد الذي سجله أمام أتليتكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني الذي يقام في السعودية.

ميسي سجل هدف التعادل لفريقه أمام فريق الأبيض والأحمر في المباراة التي انتهت بخسارة البارسا بثلاثية مقابل هدفين، بعد مراوغة رائعة لمدافعي الخصم.

سيطرة كتالونية في تاريخ مشاركات السوبر الإسباني

ويبدو أنه يحب تسجيل الكثير من الأهداف أمام أتليتكو حيث سجل 31 هدف في 40 مباراة، ولكنه حطم رقم قياسي جديد بتسجيله أول هدف له بالقدم اليمنى منذ أخر هدف سجله في 19 سبتمبر 2009.

المباراة لم تخلو من الأرقام القياسية أيضاً، حيث سجل اللاعب الإسباني كوكي أسرع أهداف السوبر في الشوط الثاني في الدقيقة الـ45 و19 ثانية، ليكسر رقم التركي أردا توران الذي كان قد سجل هدف في السوبر أمام إشبيلية عندما كان لاعباً بالبارسا في الدقيقة الـ45 و54 ثانية في عام 2016.

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الثنائي ميسي وسواريز صنعا لبعضهما البعض 88 هدف لصالح البارسا في مختلف المسابقات، حيث صنع سواريز لميسي 44 مرة فيما صنع ميسي لسواريز 36 هدف.

ليونيل أصبح أكثر اللاعبين المسجلين لأهداف في تاريخ مباريات السوبر حيث وصل رصيده إلى 14 أهداف ليصبح رصيده ضعف أقرب لاعب له وهو الإسباني راؤول جونزاليس.

على الجانب الأخر سجل جريزمان أهداف أمام 36 فريق إسباني شارك أمامهم في مشواره.

وأصبح اللاعب إنسو فاتي أصغر لاعب يشارك في تاريخ مباريات كأس السوبر، في عمر الـ17 عاماً و70 يوم، ليكسر رقم نانو لاعب برشلونة أيضاَ الذي كان قد شارك في عمر 17 و177 يوم عام 1999.

سميوني كان قد واجه برشلونة في 23 مباراة في المسابقات المحلية وهذا هو فوزه الأول على البارسا، بعد أن كان قد خسر في 14 مناسبة وتعادل في 8، أما على الصعيد الأوروبي فكان قد أقصى البارسا مرتين من دوري الأبطال.

أتليتكو مدريد نجح في الفوز على برشلونة بثلاثية مقابل هدفين، لينجح في خطف بطاقة الصعود إلى المباراة النهائية ليلاقي ريال مدريد الذي أقصى فالنسيا الأحد المقبل.