بالأرقام | من الأفضل .. علي معلول أم عبدالله جمعة؟

المقارنات جزء لا يتجزأ من أي نقاش حول كرة القدم، هذا الأفضل .. لا بل هذا .. لا بل هو لاعب ثالث! اليوم نقارن بين اثنين على الورق من المُصنفين على أنهم مدافعين، لكن على أرض الواقع، الأمر يبدو مختلفًا تمامًا، باعتبارهم من أهم مفاتيح لعب العملاقين الأهلي والزمالك، والحديث عن التونسي المتوهج علي معلول والمصري الموهوب عبدالله جمعة.

وفي مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، سيستضيف أبناء ميت عقبة عدوهم اللدود على أرضية ملعب "الجيش"، في الديربي المؤجل من الجولة الـ17 للدوري المصري، الذي يتصدره فريق المدرب السويسري كريستان جروس برصيد 53 نقطة، على بعد نقطتين فقط من المارد الأحمر، الذي عاد من بعيد، بسلسلة من الانتصارات المُقنعة في مبارياته المؤجلة في الفترة الماضية.

بالنسبة لعلولو، قُل عنه ما شئت، فهو "مستر أسيست" النادي الأهلي وصانع السعادة الحقيقي بالنسبة للجماهير، بعد رحيل صانع الألعاب عبدالله السعيد، وكما أشرنا أعلاه في المقدمة، هو مدافع يشغل مركز الظهير الأيسر، لكن عند مشاهدة دوره الحقيقي داخل أرض الملعب، تشعر وكأنك أمام صانع ألعاب بمواصفات خاصة، كيف لا وقدمه اليسرى، صنعت الفارق لأحفاد مختار مختار، بـ12 تمريرة حاسمة.

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أما الشقيق الأصغر لصالح جمعة، فهو أيضًا لا يَقل مهارة أو موهبة عن نظيره التونسي، في مواقف لاعب ضد لاعب، بإمكانه بعثرة أي مدافع في الدوري المصري، لقدرته على الاحتفاظ بالكرة والمرور بطريقة سهلة، بجانب سرعة انطلاقته من الثبات.

وهذا يرجع لطبيعة مركزه الأصلي، كلاعب جناح مُخيف كما كان يفعل مع حسام حسن في تجربته مع المصري البورسعيدي، لكن يُحسب لجروس أنه نجح في توظيف هذه المهارة في مركز الظهير الأيسر، مع ذلك، لا يتفوق على قائد نسور قرطاج في النواحي الهجومية، نظرًا لفارق الخبرة بينهما، ويتجلى هذا، في لغة الأرقام، التي تقول أن جمعة الصغير، اكتفى بصناعة 4 أهداف حتى الآن.

من الأرقام الهجومية التي يتفوق فيها معلول على جمعة، نسبة تسجيله للأهداف، بزيارة شباك خصوم الأهلي 7 مرات، أكثر من نصفهم من علامة الجزاء، لبراعته في التسجيل من ركلات الجزاء منذ أيامه مع الصفاقسي، فيما عجز عبدالله جمعة على التسجيل هذا الموسم.

كما صنع معلول 30 فرصة للاعبي الأهلي، مقابل 13 لنظيره الزملكاوي، أضف إلى ذلك دقة العرضيات، بلغة الأعسر التونسي، قام بـ32 "توزيعة"، بدقة وصلت لـ33%، أما جمعة، فبعث 21 كرة عرضية، بدقة بلغت 32%.

ويبقى الاستثناء الوحيد الذي يتفوق فيه ظهير الزمالك على ظهير الأهلي، في الواجبات الدفاعية، نُلاحظ أن ممثل البيض الأبيض قام بقطع الكرة 132 مرة، مقابل 113 لمعلول، والأفضل من ذلك، نسبة الالتحام الناجح، فعلها عبدالله 93 مرة، أما معلول، افتك الكرة 49 مرة، وهذا يعكس تفوق عبدالله جمعة في النواحي الدفاعية.

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كأس مصر ✅

الدوري المصري ✅

السوبر المصري ✅ pic.twitter.com/9ZyDLWzRjJ — جول مصر (@goaleg) March 29, 2019

والآن.. ننتظر رأيك عزيزي زائر Goal .. من الأفضل من وجهة نظرك؟ ومن سيصنع الفارق لفريقه في معركة تكسير العظام؟