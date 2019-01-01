بالأرقام | من الأفضل .. حمدي النقاز أم محمد هاني؟

المقارنات جزء لا يتجزأ من أي نقاش حول كرة القدم، هذا الأفضل .. لا بل هذا .. لا بل هو لاعب ثالث! اليوم نقارن بين اثنين على الورق من المُصنفين على أنهم مدافعين، لكن على أرض الواقع، الأمر يبدو مختلفًا تمامًا، باعتبارهم من مفاتيح اللعب المهمة بالنسبة للعملاقين الأهلي والزمالك، والحديث عن الدولي التونسي حمدي النقاز واليافع المصري محمد هاني.

وفي مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، سيستضيف أبناء ميت عقبة عدوهم اللدود على أرضية ملعب "الجيش"، في الديربي المؤجل من الجولة الـ17 للدوري المصري، الذي يتصدره فريق المدرب السويسري كريستان جروس برصيد 53 نقطة، على بعد نقطتين فقط من المارد الأحمر، الذي عاد من بعيد، بسلسلة من الانتصارات المُقنعة في مبارياته المؤجلة في الفترة الماضية.

بالنظر للمقارنة بين القادم من النجم الساحلي وابن أكاديمية النادي الأهلي، فالأفضلية في النواحي الهجومية، تبقى للأول، وذلك بالرغم من الهجوم الحاد عليه في بداية رحلته الاحترافية في دوري الفراعنة، والتي وصلت لحد وصفه بلاعب السلة من قبل أسطورة الزمالك في الثمانينات فاروق جعفر.

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والملاحظ، أن التأثير الهجومي لظهيري الجهة اليمنى في كلا الناديين، أقل من ظهيري الجهة اليسرى "علي معلول وعبدالله جمعة"، إذ تقول لغة الأرقام أن كل من النقاز وهاني سجل مرة واحدة، لكن على مستوى صناعة الأهداف، قدم التونسي 6 تمريرات حاسمة، ضعف نظيره الأهلاوي.

وبالنسبة لصناعة الفرص، يتفوق أيضًا النقاز بمساهمته في خلف 32 فرصة، بالكاد نصف الفرص التي صنعها الدولي المصري (12)، بالإضافة إلى ذلك، قام صاحب الطول الفارع بإرسال 34 توزيعة صحيحة بدقة وصلت لـ22%، في المقابل أرسل محمد هاني 17 فقط، لكن بدقة 27%.

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لكن في النواحي الدفاعية، فالأفضلية تبدو واضحة لهاني، بنجاحه في قطع الكرة 137 مرة من منافسيه، مقابل 131 للنقاز، بجانب ذلك، قام الشاب الأهلاوي بـ77 التحام صحيح، بينما منافسه فعلها 53 مرة.

والآن.. ننتظر رأيك عزيزي زائر Goal .. من الأفضل من وجهة نظرك؟ ومن سيصنع الفارق لفريقه في معركة تكسير العظام؟