بالأرقام .. منتخب الجزائر يقترب من معادلة إنجازه الفريد

محرز ورفاقه يُحققون أفضل بداية جزائرية على الإطلاق

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

بعثر المنتخب الجزائري نظيره الغيني بثلاثية نظيفة مع الرأفة، في موقعة دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا، التي جرت على ملعب "الدفاع الجوي" في آخر ساعات اليوم الأحد، لينتظر محاربي الصحراء الفائز من تونس وغانا في مباراة تحديد هوية المتأهل للدور نصف النهائي يوم الخميس المقبل.

وبهذا الانتصار العريض، تكون كتيبة المدرب جمال بلماضي قد أعادت إلى الأذهان زمن الخضر الجميل، بتحقيق 4 انتصارات في أول 4 مباريات في الكان، وهو ما لم تفعله كل الأجيال التي تعاقبت على تمثيل الجزائر في هذا المحفل، منذ عام 1990.

وفي النسخة التي نظمتها الجزائر في التسعينات، حققت 5 انتصارات في 5 مباريات، لتظفر باللقب الإفريقي الوحيد، لكن الفارق أن الجيل الحالي، لم تهتز شباكه ولو مرة واحدة في 4 مباريات، بينما في النسخة الاستثنائية، استقبلت الشباك مرتين في أول 4 مباريات.

نيوكاسل ⚽️⚽️

برشلونة ☑️

وولفرهامبتون ☑️

توتنهام ☑️

بوليفيا ☑️

فنزويلا ☑️

بيرو ☑️

باراجواي ☑️

الأرجنتين ☑️

بيرو ⚽️



أليسون يتلقى الهدف الأول بعد الحفاظ على شباكه نظيفة في 8 مباريات متتالية 🇧🇷 pic.twitter.com/37n9udwUG2 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 7, 2019

كما وصل كل من يوسف بلايلي ورياض محرز لهدفه الشخصي الثانية في البطولة، أما المفاجأة السارة أدم أوناس، فقد ساهم في 4 أهداف للجزائر في آخر مباراتين في كأس إفريقيا بتسجيل ثلاثة أهداف وتمريرة حاسمة.

في المقابل، استمرت لعنة غينيا مع استقبال الأهداف في آخر 5 مباريات إقصائية في الكان، علمًا بأنهم خسروا المباريات الخمس.