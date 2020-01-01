بالأرقام - مسيرة بيل في ريال مدريد أنجح من الظاهرة رونالدو

مشاكس مدريد يتخطى الظاهرة رونالدو

قاد الويلزي جاريث بيل جناح فريق ريال مدريد الإسباني، فريقه للفوز على أونيونيستاس سالامنكا في دور الـ32 بثلاثة أهداف مقابل هدف بتسجيله الهدف الأول لفريقه.

الويلزي لم يحظى هذا الموسم بعدد كبير من المشاركات رفقة الميرنجي وغاب عن عدد كبير من المباريات وكان قريباً من الرحيل في بداية الموسم، ولكن العروض التي قدمت إليه لم تنفذ لذلك بقى في الفريق الإسباني.

وبعد تسجيله هدف في مباراة يوم أمس، رفع رصيده من الأهداف إلى 105 هدف منذ انضمامه إلى الفريق الإسباني عام 2013.

وبهذا الرقم تخطى الويلزي رقم الأسطورة البرازيلية رونالدو نيزاريو، الذي سجل 104 هدفاً في فترة لعبه للملكي.

واستطاع اللاعب الويلزى، تسجيل 105 هدف مع زعيم العاصمة، خلال 246 مباراة فى جميع المسابقات، سجل منهم 80 هدفًا فى الدوري الإسباني، 3 أهداف فى كأس إسبانيا، 16 هدفًا فى دورى أبطال أوروبا و6 أهداف فى كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبى.

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فيما سجل الظاهرة، 104 هدف مع ريال مدريد، خلال 177 مباراة، موزعة بين 83 فى الليجا، 4 فى كأس إسبانيا، 15 فى دورى أبطال أوروبا وهدفين فى كأس العالم للأندية.

وحسب صحيفة ماركا الإسبانية فأن اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً سيغيب عن مباراة ريال مدريد القادمة أمام بلد الوليد يوم الأحد المقبل، بسبب إصابة لحقت به في مباراة الكأس بكاحله.

يذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني رفقة برشلونة بنفس الرصيد من النقاط برصيد 43 نقطة.