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الدوري الإنجليزي الممتاز

بالأرقام| ماني يتقدم في سباق الأفارقة.. وروبرتسون ينضم لـ"صناع" التاريخ

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ماني يجتاز يايا توريه ويصبح رابع الهدافين الأفارقة للبريميرليج..

 

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

ليلة ممتازة يعيشها ليفربول بالفعل، متقدماً على هدرسفيلد بثلاثة أهداف ضمن منافسات الأسبوع السادس والثلاثين للدوري الإنجليزي.

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الأرقام التي جمعها الريدز من تلك المباراة لم تتوقف فقط عند أسرع هدف في تاريخ النادي مع البريميرليج، ولا حتى ضمان استمرار الصدارة بينه وبين مانشستر سيتي.

الهدف الثاني الذي سجله ساديو ماني رفع رصيده إلى 63 هدفاً في البريميرليج، ليصبح رابع الهدافين الأفارقة للمسابقة، مجتازاً يايا توريه نجم مانشستر سيتي السابق.

الصدارة لا تزال من نصيب ديدييه دروجبا أسطورة تشيلسي بـ104 هدفاً، يليه التوجولي إيمانويل أديبايور (97) ثم النيجيري ياكوبو (95)، المسافة لا زالت كبيرة، ولكن الوقت لا زال طويلاً أيضاً.

أما عن صانع الهدف أندرو روبرتسون، فقد بات ثالث مدافع يصنع 10 أهداف فأكثر في موسم واحد بتاريخ البريميرليج، بعد ليتون باينز (11 في 2010-2011) وأندي هينكليف (11 في 1994-1995).

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