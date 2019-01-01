بالأرقام| مانشستر يونايتد لا يزال عقدة صلاح

نادي واحد في البريميرليج حالياً لم ينجح المصري بهز شباكه بعد..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تعادل ليفربول مع ضيفه مانشستر يونايتد دون أهداف ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين للبريميرليج.

شهدت تلك المباراة المشاركة الرابعة لمحمد صلاح ضد يونايتد في البريميرليج، ولكن دون جدوى حتى الآن.

صلاح الذي سجل في جميع فرق البريميرليج الموجودة بالبطولة في الوقت الحالي، لم يسجل أو يصنع أي هدف أمام الشياطين الحمر في 4 مباريات.

Mohamed Salah vs. Manchester United in the Premier League: • 4 games • 0 goals • 0 assists pic.twitter.com/Gk2VKNCfKh — Squawka Football (@Squawka) February 24, 2019

وفي 169 دقيقة لعب خاضها المصري على ملعب أولد ترافورد، أطلق صلاح تسديدتين وصنع فرصة وحيدة فقط.

Mohamed Salah has had two shots in 169 minutes of Premier League football at Old Trafford for Liverpool. He's created just one chance in those 169 minutes too. 📉 pic.twitter.com/5MtmTdZyXc — Squawka Football (@Squawka) February 24, 2019

يذكر أن ليفربول لا يزال متصدراً للجدول بـ66 نقطة، فيما تراجع مانشستر يونايتد إلى المركز الخامس بـ52 نقطة.