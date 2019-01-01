بالأرقام - مارتينيز منقذ سكالوني وأجويرو ينافس ميسي

تعرف على الأرقام القياسية في مباراة الأرجنتين وقطر

سجل لوتارو مارتينيز، مهاجم الأرجنتين، هدف الافتتاح أمام قطر في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات بكوبا أمريكا.

الأرجنتين انتصرت بثنائية نظيفة على قطر لتتأهل إلى ربع النهائي وتواجه فنزويلا.

وأصبح مهاجم إنتر الإيطالي أكثر لاعب يسجل أهدافًا مع الأرجنتين تحت قيادة ليونيل سكالوني بواقع 5 أهداف، يليه الهداف التاريخي ليونيل ميسي.

5 - Lautaro Martínez scored the opening goal for 🇦🇷 against 🇶🇦; he has scored the most goals (5) for La Albiceleste under Lionel Scaloni (3, Lionel Messi). Bull. #CopaAmerica pic.twitter.com/GGpINnRH31 — OptaJavier (@OptaJavier) June 23, 2019

كما أتم البيسيليستي 11 تسديدة على مرمى العنابي في الشوط الأول في تطور واضح عن مباراتي باراجواي وكولومبيا والتي سجل فيها التانجو كرة واحدة فقط.

سيرجيو أجويرو وصل إلى الهدف رقم 40 له مع منتخب الأرجنتين في 93 مباراة وهو الثامن له في كوبا أمريكا في 17 مباراة لعبها.

جدير بالذكر أنّ ميسي سجل 9 أهداف في كوبا أمريكا خلال جميع مشاركاته.

40 - Sergio Agüero scored his 40th goal for Argentina (93 caps); this was his eighth goal, in 17 games played in the competition. Kun.#CopaAmerica pic.twitter.com/eriS0ODgMD — OptaJavier (@OptaJavier) June 23, 2019

وأصبح ميسي ضمن أكثر 10 لاعبين مشاركة في كوبا أمريكا بواقع 24 مباراة.

ومنذ المسمى الجديد للبطولة في 1993 ولم يخرج الأرجنتين من دور المجموعات وتأهل في 10 مرات من أصل 10 مشاركات ولم يغب سوى مرة واحدة في نسخة 2001.

ولم يحقق التانجو البطولة منذ 1993 حينما انتصرت على المكسيك في النهائي.