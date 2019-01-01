بالأرقام - مارتينيز منقذ سكالوني في الأرجنتين

تعرف على الأرقام القياسية في مباراة الأرجنتين وقطر

سجل لوتارو مارتينيز، مهاجم الأرجنتين، هدف الافتتاح أمام قطر في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات بكوبا أمريكا.

الأرجنتين تفوقت بعد أربعة دقائق فقط وبحاجة إلى الفوز للتواجد في ربع النهائي.

وأصبح مهاجم إنتر الإيطالي أكثر لاعب يسجل أهدافًا مع الأرجنتين تحت قيادة ليونيل سكالوني بواقع 3 أهداف، بالتساوي مع ليونيل ميسي.

5 - Lautaro Martínez scored the opening goal for 🇦🇷 against 🇶🇦; he has scored the most goals (5) for La Albiceleste under Lionel Scaloni (3, Lionel Messi). Bull.#CopaAmerica pic.twitter.com/GGpINnRH31 — OptaJavier (@OptaJavier) June 23, 2019

سكالوني تولى تدريب التانجو بعد الخروج من ربع نهائي كأس العالم على يد فرنسا وإقالة خورخي سامباولي.

جدير بالذكر أنّ الأرجنتين لم تسجل قبل مباراة قطر سوى هدف وحيد من توقيع ميسي وجاء أمام باراجواي بعد احتساب الحكم ركلة جزاء.

ولم يحقق التانجو البطولة منذ 1993 حينما انتصرت على المكسيك في النهائي.