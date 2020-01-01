بالأرقام - ماذا قدم معلول وأجايي؟.. الجبهة الطائرة تكتب انتصار الأهلي على صن داونز

الأهلي يحقق فوزًا هامًا علي صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

حقق الأهلي فوزًا هامًا على نظيره صن داونز الجنوب إفريقيا، بثنائية علي معلول الذي أنقذ فريقه بعد أداء ضعيف للغاية في الشوط الأول للمباراة ليأخذ الأسبقية قبل لقاء الإياب.

استاد القاهرة الدولي استضاف المباراة الهامة بين الأهلي وصن داونز، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

كان الشوط الأول خارج التوقعات بسبب أداء الأهلي المتراجع، وعدم الوصول إلى مرمى صن داونز بالشكل المرغوب من قبل الجماهير التي حضرت بعدد 30 ألف مشجع هناك.

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ولكن في الشوط الثاني، تمكن فايلر من استغلال ثنائية علي معلول وجونيور أجايي في الجبهة اليسرى "اليمنى لصن داونز" والذي يغيب الظهير الأيمن الأساسي " " بسبب الإصابة.

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وشكل الثنائي الأهلاوي خطر كبير من الناحية اليسرى على مرمى صن داونز، حتى تمكن الأهلي من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 56 من عمر المباراة، بعد انطلاقة من الخلف وتبادل الكرة مع أجايي الذي وضع له الكرة من بين أقدام مدافع صن داونز لينفرد بمرمى أونيانجو ويهز شباكه.

واستمرت المحاولات من الجبهة الطائرة للأهلي "اليسرى" حتى تمكن أجايي من اختراق جديد وتمرير فرصة مميزة لأليو بادجي حصل على إثرها على ضربة جزاء سددها علي معلول بامتياز.

وبالنظر للأرقام أعلاه، نجد أن الثنائي هو مصدر خطورة الأهلي طوال المباراة، فعلي معلول صاحب الهدفين وصنع فرصة محققة، وأجايي صنع هدف وكان سببًا في ضربة الجزاء بالإضافة إلى صناعة 3 فرص محققة.