بالأرقام| ليلة سعيدة لثنائي "سيلفا" في مانشستر سيتي

شهدت مباراة مانشستر سيتي وساوثامبتون ضمن منافسات الأسبوع 20 للبريميرليج، تسجيل المزيد من الأرقام لصالح الفريق السماوي.

جاء ذلك بعد أن سجل ديفيد سيلفا الهدف الأول في الدقيقة العاشرة، وهو هدفه رقم 70 مع الفريق إجمالاً. اختيارات المحررين تحليل | لماذا اختار جروس ضم بوطيب، وكيف سيفيد الزمالك؟

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على صعيد البريميرليج هذا الهدف هو رقم 54 للإسباني، الأمر الذي جعله ثاني أكثر الإسبان تسجيلاً في الدوري الإنجليزي.

ويحتل فيرناندو توريس الصدارة بـ85 هدفاً، بينما يأتي دييجو كوستا بـ52 هدفاً في المركز الثالث، ثم سيسك فابريجاس بـ50 هدفاً، ومثلهم لخوان ماتا.

10 - Bernardo Silva has been directly involved in 10 goals in 19 Premier League apps this season (5 goals, 5 assists), equalling his total in 2017-18 in 35 games (6 goals, 4 assists). Progression. — OptaJoe (@OptaJoe) December 30, 2018

على الجانب الآخر صنع البرتغالي برناردو سيلفا هذا الهدف، ما جعله مشاركاً في 10 أهداف هذا الموسم بـ19 مشاركة.

جاء هذا الرقم بواقع 5 أهداف و5 تمريرات حاسمة، ليعادل رقمه الإجمالي في الموسم الماضي خلال 35 مشاركة، بواقع 6 أهداف و4 تمريرات حاسمة.