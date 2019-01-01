بالأرقام - ليفربول يقترب من إنجاز تشيلسي ويعيد أمجاد فيرجسون

أبرز ارقام مواجهة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

خسر توتنهام أمام ليفربول بهدفين لهدف في لقاء الجولة 32 من الدوري الإنجليزي ليضمن الريدز الاستمرار في الصدارة.

أهداف ليفربول جاءت عن طريق روبرت فيرمينو وهدف بالخطأ من فيرتونخين في مرماه بينما أحرز لوكاس مورا هدف السبيرز الوحيد.

ويمتلك الريدز ثاني أطول سلسلة في تاريخ الدوري الإنجليزي من حيث عدم الخسارة على أرضه بواقع 37 مباراة. تشيلسي يمتلك السلسلة الأطول بين 2004 حتى 2008 بواقع 86 لقاء.

وأحرز ليفربول 33 هدفًا في الوقت بدل الضائع وهو أفضل فريق في البريميرليج يليه أرسنال بواقع 25 هدفًا ثم مانشستر يونايتد بواقع 22 هدفًا.

33 - @LFC have scored 33 winning goals in the 90th minute or later in history, at least eight more than any other side. Pulsating. #LIVTOT pic.twitter.com/Ts2U1HuZAA — OptaJoe (@OptaJoe) March 31, 2019

وفي المباريات ضد الفرق الستة الكبار، حصل ليفربول على 16 نقطة خلال الموسم الجاري ولا يتفوق عليه سوى مانشستر سيتي صاحب الـ 19 نقطة.

واعتادت المباريات بين ليفربول وتوتنهام على استقبال أهداف عكسية، 6 لصالح الريدز و4 لصالح السبيرز لتصبح أكثر مباريات تشهد مثل هذه الأهداف.

كما أصبح كريستيان إيريكسين ثاني أكثر لاعب يصنع 10 أهداف أو أكثر في 4 مواسم متتالية في البريميرليج بعد ديفيد بيكهام.

وسجل فريق ليفربول 400 هدف تحت قيادة يورجن كلوب في 197 مباراة، من بينها 10 أهداف من مدافعين بالخطأ في مرمامهم.

جدير بالذكر أنّ ليفربول يمتلك 79 نقطة متفوق على مانشستر سيتي بفارق نقطتين إلا أنّ الأخير لديه مباراة مؤجلة.