بالأرقام - ليفربول يقترب من إنجاز تشيلسي ويعيد أمجاد فيرجسون

خسر توتنهام أمام ليفربول بهدفين لهدف في لقاء الجولة 32 من الدوري الإنجليزي ليضمن الريدز الاستمرار في الصدارة.

أهداف ليفربول جاءت عن طريق روبرت فيرمينو وهدف بالخطأ من فيرتونخين في مرماه بينما أحرز لوكاس مورا هدف السبيرز الوحيد.

ويمتلك الريدز ثاني أطول سلسلة في تاريخ الدوري الإنجليزي من حيث عدم الخسارة على أرضه بواقع 37 مباراة. تشيلسي يمتلك السلسلة الأطول بين 2004 حتى 2008 بواقع 86 لقاء.

وأحرز ليفربول 33 هدفًا في الوقت بدل الضائع وهو أفضل فريق في البريميرليج يليه أرسنال بواقع 25 هدفًا ثم مانشستر يونايتد بواقع 22 هدفًا.

