بالأرقام .. ليفربول يُعيد إلى الأذهان مذبحة آرسنال

بداية موفقة لليفربول

بعث ليفربول رسالة شديدة اللهجة لمانشستر سيتي وكل الفرق المنافسة على لقب البريميرليج هذا الموسم، باكتساح ضيف الصاعد حديثًا من "تشامبيون شيب" نوريتش سيتي، بثلاثية بلا هوادة في أول نصف ساعة، من اللقاء الافتتاحي لحملة 2019-2020.

وأنهى وصيف الموسم الماضي، الشوط الأول متقدمًا برباعية نظيفة، افتتحها المدافع جرانت هانلي بهدف بالنيران الصديقة في أول سبع دقائق، وتبعه الفرعون محمد صلاح بثاني الأهداف عند الدقيقة 19، قبل أن يضيف قائد الدفاع فيرجيل فان دايك وديريك أوريجي ثالث ورابع الأهداف قبل نهاية أول 45 دقيقة.

وبلغة الأرقام، يكون الريدز قد أعاد إلى الأذهان ما فعله مع آرسنال في فبراير 2014، عندما زار شباكه 4 مرات في ظرف 20 دقيقة، ثم ختم الشوط الأول بنفس النتيجة، وهو الأمر الذي لم يفعله عملاق الميرسيسايد منذ ذلك الحين، بتسجيل 4 أهداف في 45 دقيقة، قبل سهرة الكناري.

وكانت مباراة الـ20 دقيقة الشهرة، قد جمعت ليفربول وآرسنال على ملعب "الأنفيلد" ضمن منافسات الجولة الـ25 لموسم 2013-2014، وانتهت آنذاك بفوز صاحب الأرض بنتيجة عريضة وصل قوامها لخماسية مقابل هدف يتيم للمدفعجية.

ويحلم كلوب وفريقه بإنهاء عقدة ليفربول مع لقب البريميرليج، المتمنع على خزائن "أنفيلد روود" منذ 30 عامًا.