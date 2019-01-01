بالأرقام.. ليروي ساني الأكثر جمعًا بين التسجيل والصناعة في مانشستر سيتي

ساني يواصل التألق وتحطيم الأرقام القياسية

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

حقق ليروي ساني رقمًا قياسيًا جديدًا بالنسبة لعدد المباريات التي سجل وصنع فيها، وذلك في الفترة من بداية الموسم الماضي وصولًا إلى الآن. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج مانشستر يونايتد لتدعيم صفوفه؟

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وكان مانشستر سيتي قد حقق انتصارًا على مضيفه هادرسفيلد تاون بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وذلك في المواجهة التي أقيمت بينهما في الجولة الثالثة والعشرين من البريميرليج.

وخلال المباراة التي فاز فيها مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة، سجل ليروي ساني هدفًا وصنع هدفًا من الأهداف الثلاثة، ليكرر هذه الثنائية للمرة الثامنة له منذ بداية الموسم الماضي.

ويعد هذا الرقم على مستوى الجمع بين التسجيل والصناعة في مباراة واحدة فريدًا من نوعه بالنسبة للاعبي مانشستر سيتي في نفس الفترة.

ويحتل كل من رحيم ستيرلنيج وسيرخيو أجويرو المركز الثاني، حيث سجلا وصنعا في 5 مباريات، بمعدل أقل من ساني بثلاثة مباريات.

يذكر أن ليروي ساني قد جلس على دكة البدلاء أكثر من مرة خلال هذا الموسم، وذلك في إطار عملية المداورة التي يقوم بها المدرب بيب جوارديولا.