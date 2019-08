بالأرقام | لندن مدينة جميلة يا جيسوس

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

عاد جابريل جيسوس، مهاجم مانشستر سيتي، لتقديم عروضه الطيبة في زياراته الأخيرة لمدينة لندن.

جيسوس سجل أول أهداف مانشستر سيتي ضد وست هام في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وسجل البرازيلي في آخر 5 مباريات لعبها أساسيًا في لندن بجميع البطولات بواقع 6 أهداف.

كما برز اللاعب مؤخرًا بمساهمته في 17 هدفًا بآخر 10 مباريات لعبها مع مانشستر سيتي مسجلًا 12 هدفًا وصانعًا 5.

وأصبح ملعب لندن الأوليمبي حديقة مانشستر سيتي بتسجيله 18 هدفًا على هذا الملعب بجميع البطولات وهو ما يساوي ضعف أي ملعب آخر.

