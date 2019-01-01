بالأرقام - كيف تفوق عمر السومة على أعضاء نادي المائة بالدوري السعودي؟

السومة يسجل رقمًا شخصيًا قياسيًا في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين

عبده الليثي فيسبوك تويتر

دخل السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي السعودي نادي المائة بعد تسجيله الهدف رقم 100 في مسيرته بالبطولة المحلية، مع الراقي خلال المواسم الماضية.

هدف العقيد في مرمى القادسية، اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين، دفع به ليكون أسرع لاعب يسجل 100 هدفًا في تاريخ البطولة.

السومة ثالث لاعب يدخل نادي المائة بعد كلٍ من ناصر الشمراني، لاعب الشباب والهلال السابق والاتحاد الحالي، ومحمد السهلاوي مهاجم النصر.

ونرصد لكم أرقام الثلاثة لاعبين في الدوري السعودي للمحترفين بعد انضمام السومة لهما.

عمر السومة:

لعب: 102 مباراة

دقائق اللعب: 8543

أحرز: 100

أهداف بالقدم اليمنى: 63

أهداف بالقدم اليسرى: 22

أهداف بالرأس: 15

أهداف من ركلات جزاء: 23

محمد السهلاوي:

لعب السهلاوي في الدوري السعودي 205 مباراة بواقع 14569 دقيقة سجل خلالها 103 هدفًا، حيث كان الهدف رقم 100 في مرمى الفيصلي الموسم الماضي، وكان السهلاوي قد سجل 6 أهداف بقميص القادسية.

ناصر الشمراني:

وسجل الشمراني حتى الأن 126هدفًا، في218 مباراة، بقمصان الهلال والشباب وحاليًا هو لاعبًا في الاتحاد، حيث كان الهدف الـ100 في مرمى الشباب بقميص الهلال موسم 2015.