بالأرقام| كورتوا ضمن الأقل.. بنزيما يطارد ميسي وبن يدر

فاز ريال مدريد على بلد الوليد بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين لليجا.

شهدت تلك المباراة تسجيل كريم بنزيما لهدفين، رافعا رصيده إلى 22 هدفاً هذا الموسم في جميع المسابقات.

بين لاعبي الليجا، فقط ليونيل ميسي (34) ووسام بن يدر (26) سجلا عدداً أكبر من الأهداف.

الهدف الثاني لبنزيما والثالث للملكي جاء من ركلة جزاء هي التاسعة للفريق هذا الموسم، ما جعله أكثر فريق يتحصل على تلك الركلات هذا الموسم في الليجا.

