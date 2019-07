بالأرقام | عقدة البرازيل مستمرة وميسي يفشل في الرسميات

خسرت الأرجنتين مباراة نصف نهائي كوبا أمريكا أمام البرازيل بثنائية نظيفة لتفشل في الوصول للنهائي الثالث على التوالي.

وسجل الهدفين كلًا من جابريل خيسوس في الدقيقة 19 وروبرتو فيرمينو في الدقيقة 71.

منتخب التانجو لم ينجح مرة أخرى في الفوز على البرازيل في أرض الأخير وذلك بخسارته 9 مرات والتعادل في مناسبتين فقط.

كما استمرت عقدة البرازيل بالنسبة للبيسيليستي، إذ كان آخر إقصاء من الأرجنتين للسيليساو في نسخة 1993 وبعدها خرج من البطولة في 1995 و1999 و20004 و2007.

ومنذ تحقيق البطولة، هذه المرة الأولى التي يودع فيها التانجو من نصف النهائي، ففي آخر 5 مناسبات وصل الأرجنتين إلى النهائي 4 مرات وخرجت مرة من ربع النهائي.

ولم يسبق أن خسر البرازيل البطولة حينما ينظم كوبا أمريكا على أرضه.

أما ليونيل ميسي، فرغم تسجيله 4 أهداف ضد البرازيل لكن جميعها في لقاءات ودية من بينها هاتريك في يونيو 2012.

روبرتو فيرمينو قدّم بطولة رائعة في الكوبا بمشاركته في 5 أهداف من أصل 10 سجلها البرازيل في البطولة بتسجيل هدفين وصناعة ثلاثة.

