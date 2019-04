بالأرقام | صلاح يكرر إنجازه ضد مانشستر سيتي وماني يتفوق عل نفسه

انتصر ليفربول بثنائية نظيفة على تشيلسي في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي ليتصدر ترتيب البريميرليج ويتجاوز أصعب لقاء في رحلة تحقيق اللقب.

ساديو ماني سجل الهدف الأول ليسجل إلى الهدف رقم 21 في جميع البطولات ويحقق أفضل سجل له في الدوري الإنجليزي على الإطلاق.

بينما نجح محمد صلاح في تعزيز النتيجة وإضافة الثاني من خارج منطقة الجزاء وهو الهدف الأول له بهذه الطريقة منذ مواجهة مانشستر سيتي في يناير 2018.

