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بالأرقام | صلاح يكرر إنجازه ضد مانشستر سيتي وماني يتفوق عل نفسه

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Getty Images
تعرف على أبرز الأرقام القياسية في مباراة ليفربول وتشيلسي
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

انتصر ليفربول بثنائية نظيفة على تشيلسي في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي ليتصدر ترتيب البريميرليج ويتجاوز أصعب لقاء في رحلة تحقيق اللقب.

ساديو ماني سجل الهدف الأول ليسجل إلى الهدف رقم 21 في جميع البطولات ويحقق أفضل سجل له في الدوري الإنجليزي على الإطلاق.

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بينما نجح محمد صلاح في تعزيز النتيجة وإضافة الثاني من خارج منطقة الجزاء وهو الهدف الأول له بهذه الطريقة منذ مواجهة مانشستر سيتي في يناير 2018.

وأهدر إيدين هازارد فرصتين محققتين للتسجيل وهي المرة الأولى لنجم البلوز منذ ديسمبر 2017 ضد نيوكاسل يونايتد.

وبالخروج دون استقبال أهداف، وصل أليسون بيكر إلى 18 مباراة بشباك نظيفة وهو نفس عدد المباريات التي منحت لديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، القفاز الذهبي الموسم الماضي.

وأصبح صلاح سادس الهدافين التاريخين لليفربول بالتساوي مع ديرك كاويت بواقع 51 هدفًا.

ويعد هذا الفوز هو الانتصار رقم 26 لليفربول في الدوري الإنجليزي معادلًا سجل الفريق في موسم 2013-2014 والذي خسر فيه البريميرليج في الأنفاس الأخيرة.

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