بالأرقام | صلاح يكرر إنجازه ضد مانشستر سيتي وماني يتفوق عل نفسه

تعرف على أبرز الأرقام القياسية في مباراة ليفربول وتشيلسي

انتصر ليفربول بثنائية نظيفة على تشيلسي في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي ليتصدر ترتيب البريميرليج ويتجاوز أصعب لقاء في رحلة تحقيق اللقب.

ساديو ماني سجل الهدف الأول ليسجل إلى الهدف رقم 21 في جميع البطولات ويحقق أفضل سجل له في الدوري الإنجليزي على الإطلاق.

بينما نجح محمد صلاح في تعزيز النتيجة وإضافة الثاني من خارج منطقة الجزاء وهو الهدف الأول له بهذه الطريقة منذ مواجهة مانشستر سيتي في يناير 2018.

1 - Mohamed Salah's strike was his first goal from outside the box in the since January 2018 (v ). Laser. #LIVCHE pic.twitter.com/ZCNwreFZfB — OptaJoe (@OptaJoe) April 14, 2019

وأهدر إيدين هازارد فرصتين محققتين للتسجيل وهي المرة الأولى لنجم البلوز منذ ديسمبر 2017 ضد نيوكاسل يونايتد.

وبالخروج دون استقبال أهداف، وصل أليسون بيكر إلى 18 مباراة بشباك نظيفة وهو نفس عدد المباريات التي منحت لديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، القفاز الذهبي الموسم الماضي.

وأصبح صلاح سادس الهدافين التاريخين لليفربول بالتساوي مع ديرك كاويت بواقع 51 هدفًا.

ويعد هذا الفوز هو الانتصار رقم 26 لليفربول في الدوري الإنجليزي معادلًا سجل الفريق في موسم 2013-2014 والذي خسر فيه البريميرليج في الأنفاس الأخيرة.