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الدوري الإنجليزي الممتاز

بالأرقام| صلاح يحلق بالهدف العشرين في سباق الهدافين

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Oli Scarff
المصري يواصل تسجيل المزيد من الأرقام..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

يتقدم ليفربول على ضيفه هدرسفيلد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات الأسبوع 36 للبريميرليج.

سجل المصري محمد صلاح ثالث الأهداف بعد تمريرة من ترينت ألكساندر أرنولد، في الدقيقة 45+1 من الشوط الأول.

صلاح رفع رصيده إلى 20 هدفاً ليسترد صدارة الهدافين في البريميرليج، فيما بات أول لاعب يسجل 20 هدفاً في الموسم الحالي والماضي أيضاً.

أيضاً سجل صلاح في مباراته رقم 100 بقميص الريدز، آخر من فعل ذلك كان فيرناندو توريس في ديسمبر 2009.

أخيراً بات صلاح ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفاً فأكثر في موسمين متتاليين للبريميرليج، بعد روبي فولر (1994-1995 و1995-1996) ولويس سواريز (2012-2013 و2013-2014).

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