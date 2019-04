بالأرقام| صلاح يحلق بالهدف العشرين في سباق الهدافين

المصري يواصل تسجيل المزيد من الأرقام..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

يتقدم ليفربول على ضيفه هدرسفيلد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات الأسبوع 36 للبريميرليج.

سجل المصري محمد صلاح ثالث الأهداف بعد تمريرة من ترينت ألكساندر أرنولد، في الدقيقة 45+1 من الشوط الأول.

First player to score 20 goals in 2017/18: Mohamed Salah



First player to score 20 Premier League goals in 2018/19: Mohamed Salah pic.twitter.com/TE2w50cLeC — Coral (@Coral) April 26, 2019

صلاح رفع رصيده إلى 20 هدفاً ليسترد صدارة الهدافين في البريميرليج، فيما بات أول لاعب يسجل 20 هدفاً في الموسم الحالي والماضي أيضاً.

💯 - Mo Salah scores in his 1️⃣0️⃣0️⃣th appearance for @LFC. The last player to score in his 100th match for was Fernando Torres in December 2009. #LIVHUD — Gracenote Live (@GracenoteLive) April 26, 2019

أيضاً سجل صلاح في مباراته رقم 100 بقميص الريدز، آخر من فعل ذلك كان فيرناندو توريس في ديسمبر 2009.

3 - Mohamed Salah has become only the third Liverpool player to score 20+ Premier League goals in consecutive seasons for the club, after Robbie Fowler (1994-95 and 1995-96) and Luis Suárez (2012-13 and 2013-14). Greats. #LIVHUD pic.twitter.com/4I7SVmNclS — OptaJoe (@OptaJoe) April 26, 2019

أخيراً بات صلاح ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفاً فأكثر في موسمين متتاليين للبريميرليج، بعد روبي فولر (1994-1995 و1995-1996) ولويس سواريز (2012-2013 و2013-2014).