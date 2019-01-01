بالأرقام| صدمة مدغشقر.. خسارة نيجيريا الأولى منذ 2010

منتخب غينيا يكسر سلسلته السلبية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب منتخب غينيا على نظيره منتخب بوروندي بهدفين دون رد في الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بكأس أمم إفريقيا.

كان هذا الفوز الأول لغينيا في المسابقة منذ يناير 2012، حين هزم بوتسوانا 6-1، لينهي سلسلة 7 مباريات بلا فوز منذ ذلك الوقت.

أيضاً بات منتخب بوروندي أول من يخسر مبارياته الثلاثة الأولى في البطولة منذ النيجر وبوتسوانا في 2012، كما كان أول من يفشل في التسجيل في أول 3 مباريات بعد إثيوبيا في أول نسختين للبطولة (1957-1959) وموزمبيق (1986).

على الناحية الأخرى شهدت المجموعة مفاجأة كبرى بفوز مدغشقر على نيجيريا 2-0، وهي أول خسارة لنيجيريا في أمم إفريقيا منذ نصف نهائي 2010 ضد غانا، بعد 9 مباريات بلا هزيمة.

أيضاً بات منتخب مدغشقر أول منتخب يتأهل من دور المجموعات في مشاركته الأولى منذ الرأس الأخضر في 2013، كما يتشارك المنتخبان في عدم الخسارة بأول 3 مباريات لهما في كأس الأمم.