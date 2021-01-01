بالأرقام | سيطرة وهمية وتألق جروهي .. أشياء ساهمت في فوز الاتحاد أمام الهلال

الاتحاد يشعل الدوري السعودي للمحترفين بالفوز على الهلال

الاتحاد أشعل المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد الفوز على نظيره الهلال بهدفين دون رد، ضمن الجولة 25 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المباراة التي أقيمت على ملعب "مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية" بمكة المكرمة، ظهر الاتحاد يعرف جيدًا من أين تُاكل الكتف، رغم سيطرة الهلال على الكرة إلا أن العميد عرف جيدًا استغلال الفرص التي اتيحت له.

العميد رفع رصيده إلى 45 نقطة في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بالتساوي مع الشباب الذي سيلعب غدًا مع الباطن في لقاء قد يعادل به النقاط مع الهلال في صدارة الترتيب في الوقت الحالي.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي أبرز أرقام الفريقين في المباراة التي أقيمت بينهما وأشعلت المنافسة مرة أخرى ..

سيطرة وهمية وتهديد دون تسجيل

في حالة النظر إلى الاستحواذ نجد أن الهلال هو الأكثر استحواذًا في المباراة على الكرة بـ62.1 % مقابل 37.9%، ولكن نجح الاتحاد على الرغم من غياب قلبي الدفاع عنهما، في التصدي لمحاولات الهلال.

الهلال أرسل خلال المباراة 40 عرضية بدقة 25 % ولكن لم يستغلها المهاجمين لهز شباك الاتحاد، في المقابل أرسل الاتحاد فقط 7 عرضيات بنسبة 28.6%، ومن ناحية التسديد نجد الفارق في محاولات الفريقين حيث الزعيم أرسل 22 تسديدة مقابل 8 فقط من لاعبو الاتحاد.

ولكن بالنظر إلى التسديدات الناجحة التي جاءت بين القائمين والعارضة نجد أن الفريقين متساويين بـ 6 تسديدات ناجحة، ترجم منها الاتحاد 2 في مرمى الهلال.

وبخصوص التمرير كان التفوق هلاليًا أيضًا حيث حقق نسبة نجاح 87.2 % مقابل 80.1 % للاتحاد، وهذا يدل على سبب حصول الزعيم على النسبة الأكثر للاستحواذ على الكرة.

بسالة دفاعية

رغم غياب قلبا الدفاع أحمد حجازي وزياد الصحفي عن اللقاء، إلا أن خط الدفاع قدم ملحمة كبيرة أمام الهلال في لقاء اليوم، حيث تمكنوا من التفوق على الهلال في نسبة الافتكاك للكرة بـ80% للعميد.

وقطعوا الكرة في 15 مناسبة بالإضافة إلى تشتيت الكرة 39 مرة مقابل تشتيت لاعبو الهلال للكرة في 6 مناسبات فقط، مع تفوق العميد في الالتحامات الهوائية بين الفريقين حيث حصل على 65.5 % مقابل 34.5 % للهلال.

والجدير بالذكر أن هدفا اللقاء جاءت عن طريق خط الدفاع، الأول أحرزه عبدالمحسن فلاتة والثاني الظهير الأيمن سعود عبدالحميد.

تألق جروهي

زاد جروهي عن مرماه بشكل كبير أمام الهلال وكان أحد الأسباب الهامة داخل المباراة في الحفاظ على التقدم والفوز، حيث حاول لاعبو الهلال التسديد عليه 22 مرة منها 6 فقط بين القائمين والعارضة.

جميع التسديدات على المرمى تصدى لها جروهي بنجاح 100% ليكون سببًا أساسيًا في فوز الاتحاد بالمباراة، والتقط عرضيتان وشتت الكرة في مناسبتين.