بالأرقام| ساوثامبتون يولد من جديد في ليلة إيقاف سلسلة آرسنال

أول فوز على ملعبه، وأكثر فريق تطلب منه الامر وقتاً لتحقيقه!

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

حقق ساوثامبتون فوزاً غالياً للغاية على آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر للبريميرليج.

هذا الفوز كان الأول لساوثامبتون على ملعبه الذي خاض عليه 9 مباريات هذا الموسم، ليصبح القديسين آخر فريق يحقق الفوز أخيراً على ملعبه.

Southampton

📊1st win in 9 home PL games - the last team to win a home game in English league football this season

📊End Arsenal’s run of 22 games without defeat in all competitions

⚽️ All 3 goals from headers - had not scored a headed goal in opening 16 PL games pic.twitter.com/PSwaVTko0N — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) December 16, 2018

أيضاً أتت أهداف القديسين جميعها من رأسيات، وهو من لم يسجل أي رأسية على مر المباريات الـ16 الماضية في البريمرليج.

الحدث الأبرز بطبيعة الحال هو إيقافه لسلسلة المباريات التي قضاها آرسنال بلا هزيمة في جميع المباريات، حيث توقف العد عند 22 مباراة.

Only three teams have beaten Arsenal since Unai Emery took charge:



🔵 Man City

🔵 Chelsea

🔴 Southampton



Ralph Hasenhüttl and co. end the 22-game unbeaten run. pic.twitter.com/UrFMiIFCoP — Squawka Football (@Squawka) December 16, 2018

بذلك ينضم ساوثامبتون لقائمة تضم 3 أندية فقط نجحت في الفوز على الجانرز هذا الموسم، هما مانشستر سيتي وتشيلسي في الجولتين الأولى والثانية.