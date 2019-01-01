بالأرقام .. زيدان يتخلص من مشكلته الأولى مع ريال مدريد

بشرى سارة لزيدان وكتيبة النادي الميرينجي

رغم توقف انتصارات ريال مدريد بعد التعادل مع الجار العاصمي أتليتكو مدريد في ديربي مدريد، إلا أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان خرج من "واندا متروبوليتانو" بإحصائية لا بأس بها.

وللمرة الأولى منذ عودة زيزو لسُدة حكم "سانتياجو بيرنابيو" في ولايته الثانية، نجح خط الدفاع ومعه الحارس تيبو كورتوا في الحفاظ على نظافة الشباك للمباراة الثالثة على التوالي.

وخاض اللوس بلانكوس 3 مباريات بعد الهزيمة بالثلاثة أمام باريس سان جيرمان في افتتاح دوري مجموعات أبطال أوروبا، بدأها بصدام "سانشيز بزخوان" في نهاية عطلة الأسبوع الماضي، ثم أوساسونا والأخيرة أمام الهنود الحمر، ولم تهتز الشباك ولو مرة واحدة.

وبتفادي الهزيمة في مباراة الأسبوع السابع، بات الريال الملكي هو الفريق الوحيد في الليجا الذي لم يتجرع من مرارة الهزيمة، صحيح فقد ست نقاط، لكنها جاءت من ثلاثة تعادلات أمام بلد الوليد، فياريال وأتليتكو مدريد مساء اليوم السبت.

أتلتيكو وريال مدريد حبايب في الديربي🤝🇪🇸 pic.twitter.com/VhyacXPlYm — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 28, 2019

الجدير بالذكر أن ريال مدريد حافظ على صدارة الدوري الإسباني بشكل مؤقت، بوصوله للنقطة الـ15، بفارق نقطة واحدة عن غرناطة وأتليتكو مدريد، في انتظار سهرة الغد التي ستجمع إشبيلية صاحب المركز الثامن بعشر نقاط بريال سوسييداد صاحب المركز الخامس بـ13 نقطة.