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دوري أبطال أوروبا

بالأرقام.. رونالدو الكابوس الأزلي لسيميوني

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كريستيانو رونالدو يواصل علو كعبه على أتلتيكو مدريد

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هاتريك في مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت على ملعب يوفنتوس أرينا.

هدف رونالدو الثالث في شباك الروخيبلانكوس هو الهدف رقم 21 له في مختلف المسابقات، في حقبة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني.

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كما أن رونالدو ساهم في 77 هدفًا في 77 مباراة بأدوار خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا، حيث أحرز 63 هدفًا وصنع 14.

ويعتبر هذا الهدف هو الهدف رقم 25 لرونالدو في شباك أتلتيكو مدريد، ليكون ثاني أكثر فريق يحرز فيه اللاعب صاحب الـ 34 عامًا أهدافًا بعد إشبيلية الذي أحرز في شباكه 27 هدفًا.

وكان هدف رونالدو الأول هو أول محاولة له ضد فريق العاصمة الإسبانية مدريد في منطقة جزائه في هذه المباراة.

يذكر أن رونالدو كان قد توج بدوري أبطال أوروبا خمس مرات في مسيرته، أربع مرات مع ريال مدريد ومرة وحيدة مع مانشستر يونايتد.

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