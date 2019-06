بالأرقام| ركلات الحظ تبتسم لإنجلترا.. بيكفورد يقتحم التاريخ

الفوز الثالث بركلات الترجيح من أصل 9..

حقق المنتخب الإنجليزي المركز الثالث لدوري الأمم الأوروبية في نسخته الأولى بالفوز على سويسرا بركلات الترجيح 6-5، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

أسند الإنجليز ركلتهم الخامسة للحارس جوردان بيكفورد، ليصبح أول حارس في تاريخ إنجلترا ينفذ ويسجل ركلة ترجيحية في مسابقة رسمية.

1 - Jordan Pickford was the first-ever goalkeeper to take (and score) a penalty for in a competitive penalty shootout. Character. pic.twitter.com/HcYw979sbm — OptaJoe (@OptaJoe) June 9, 2019

فيما سجل الأسود الثلاثة جميع ركلاتهم الستة للمرة الأولى في تاريخهم بمسابقة دولية رسمية.

6 - England scored six penalties in a single shootout at a competitive international tournament for the first time in their history. Experts. pic.twitter.com/fP8mq6Noxd — OptaJoe (@OptaJoe) June 9, 2019

أيضاً تجاوز منتخب إنجلترا أفضل مركز له منذ يورو 1996، حين تساوى معه بالمركز الرابع في كأس العالم 2018، قبل أن يرتفع إلى الثالث هنا.

England have secured their highest finish at a major men's tournament since the 1996 Euros:



2018 World Cup: 4th

2019 Nations League: 🥉

2020 European Championships: __



Runners-up incoming. pic.twitter.com/Xn3a4ndLBO — Coral (@Coral) June 9, 2019

أخيراً كان هذا الفوز الثالث لإنجلترا بركلات الترجيح من أصل 9، حيث لقي الخسارة أمام ألمانيا الغربية عام 1990، ثم فاز بها على إسبانيا عام 1996، ثم ذاق منها 5 هزائم متتالية أمام ألمانيا 1996 والأرجنتين 1998 والبرتغال 2004 و2006 وإيطاليا في 2012، قبل أن يفوز بها على كولومبيا وسويسرا في 2018 و2019 على الترتيب.

🥅 - England🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 have won 3 of their 9 competitive penalty shoot-outs



✔️ 🇨🇭 (2019)

✔️ 🇨🇴 (2018)

❌ 🇮🇹 (2012)

❌ 🇵🇹 (2006)

❌Portugal🇵🇹 (2004)

❌ 🇦🇷 (1998)

❌ 🇩🇪 (1996)

✔️ 🇪🇸 (1996)

❌West-Germany🇩🇪 (1990)#NationsLeague #suieng — Gracenote Live (@GracenoteLive) June 9, 2019

يذكر أن منتخب إنجلترا خسر أمام هولندا في نصف نهائي المسابقة 3-1 عقب الوقت الإضافي، ليلاقي نظيره السويسري الذي خسر أمام البرتغال.