بالأرقام | رامسي ولاكازيت مدفع أرسنال الهجومي في الدوري الإنجليزي

ساهم هدف أرسنال الأول أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي في صناعة رقم قياسي خاص بآرون رامسي وكذلك ألكسندر لاكازيت.

أرسنال احتاج 17 دقيقة فقط ليسجل أول أهدافه في ديربي شمال لندن من توقيع رامسي وصناعة لاكازيت.

وأصبح الويلزي - لاعب يوفنتوس الموسم المقبل - مساهمًا في 3 أهداف من آخر 4 سجلها أرسنال في توتنهام بإحرازه هدفًا وصناعة 3.

