بالأرقام | رامسي ولاكازيت مدفع أرسنال الهجومي في الدوري الإنجليزي

أرقام قياسية حققها رامسي من هدفه الأول في ديربي شمال لندن

ساهم هدف أرسنال الأول أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي في صناعة رقم قياسي خاص بآرون رامسي وكذلك ألكسندر لاكازيت.

أرسنال احتاج 17 دقيقة فقط ليسجل أول أهدافه في ديربي شمال لندن من توقيع رامسي وصناعة لاكازيت.

وأصبح الويلزي - لاعب يوفنتوس الموسم المقبل - مساهمًا في 3 أهداف من آخر 4 سجلها أرسنال في توتنهام بإحرازه هدفًا وصناعة 3.

3 - Aaron Ramsey has been directly involved in three of Arsenal's last four Premier League goals against Tottenham (1 goal, 2 assists). Haunt. #TOTARS pic.twitter.com/gkaD2TbROP — OptaJoe (@OptaJoe) March 2, 2019

كما أصبح الفرنسي أكثر من صنع أهدافًا في البريميرليج لصالح أرسنال خلال الموسم الجاري بواقع 6 أهداف.

ثنائية لاكازيت ورامسي ساهمت في 6 أهداف لصالح المدفعجية خلال الموسم الجاري وهو أفضل ثنائي للجانرز.

وفي آخر 4 مباريات لأرسنال أحرز لاكازيت 3 أهداف ضد هدرسفيلد وساثامبتون وبورنموث وصنع هدفًا أمام توتنهام.

كما أنّه الهدف الرابع للويلزي في ويمبلي، إذ سجل من قبل ضد هال سيتي وتشيلسي في كأس الاتحاد وأيضًا أمام مانشستر سيتي في الدرع الخيرية.

وفي حال انتهت المباراة بهذا الشكل يتقلص الفارق بين أرسنال وتوتنهام إلى نقطة واحدة فقط ويتلقى السبيرز هزيمته الثالثة على التوالي في البريميرليج.