بالأرقام - جيوفينكو وديجينيك والحبسي.. ماذا يفتقد الهلال أمام الأهلي؟

الهلال يواجه نظيره الأهلي في كأس زايد للأندية العربية الأبطال

عبده الليثي فيسبوك تويتر

قمة جديدة في الكرة السعودية، تنتظرنا بعد أيام قليلة ولكن هذه المرة في بطولة زايد للأندية العربية، عندما يلعب الأهلي أمام الهلال في نصف نهائي البطولة.

ويسعى الهلال لمواصلة تحقيق الأرقام في الموسم الحالي بتخطي مواطنه الأهلي، في ربع نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال في مواجهتين في غاية الصعوبة.

ويفتقد الهلال لثلاثي أجنبي خلال مواجهة الأهلي بسبب عدم سماح لوائح البطولة بقيد جميع الأجانب، وتواجد 5 محترفين فقط، حيث سيغيب عن الزعيم كلًا من الإيطالي جيوفينكو والأسترالي ديجينيك والعماني علي الحبسي.

من أجل الصعود إلى نهائي كأس زايد للأندية الأبطال 🏆#الهلال يستعد لمواجهة #الاهلي يوم الأحد القادم 🔵🔵



(@Alhilal_FC :📸) pic.twitter.com/TC5HiOcqO1 — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 14, 2019

وخلال التقرير التالي نستعرض معكم بماذا يتأثر الهلال بغياب الثلاثي الأجنبي أمام الأهلي في مواجهتي ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

سباستيان جيوفينكو

لعب جيوفينكو مع الهلال في الدوري السعودي 4 مباريات بواقع 182 دقيقة أحرز خلالها 3 أهداف وصنع هدف، و7 فرص مصنوعة.

وفي دوري أبطال آسيا لعب جيوفينكو مباراتين بواقع 167 دقيقة صنع خلالها هدف واحد ولم يهز شباك المنافسين.

ميلوس ديجينيك

لعب الأسترالي مع الهلال في الدوري السعودي 6 مباريات بواقع 540 دقيقة حقق 10 افتكاكات ناجحة بنسبة 62.5 % وقطع 8 كرات.

شارك ديجينيك في دوري أبطال آسيا مع الهلال في مباراتين بواقع 180 دقيقة حيث حقق افتكاك واحد فقط بنسبة 33.3% وقطع الكرة في مناسبتين.

علي الحبسي

لعب الحبسي مع الهلال في الدوري السعودي 19 لقاء بواقع 1690 دقيقة تلقى 18 هدفًا وأنقذ 33 كرة خطرة وتصدى لركلة جزاء واحدة.