بالأرقام .. جيرو أفضل هداف في المسابقات الأوروبية

والعكس على المستوى المحلي

بصم المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو، على أكثر من رقم إيجابي، بفضل هدفه في شباك ليفربول في مباراة كأس السوبر الأوروبية، التي انتهى شوطها الأول بهدفه الوحيد.

بهذا الهدف، أصبح لدى جيرو 12 هدفًا من مشاركته في 16 مباراة أوروبية بقميص البلوز، كأفضل هداف في المسابقات الأوروبية منذ العام الماضي وحتى هذه اللحظة.

كما أن الهدف، يعتبر السابع بالنسبة له في شباك أحمر الميرسيسايد، لتصبح الشباك الحمراء ثاني شباكه المفضلة بعد أستون فيلا، الذي دك شباكه ثماني مرات من قبل.

وعلى النقيض من هذه الأرقام، ما زال مهاجم آرسنال السابق يعاني الأمرين على المستوى المحلي، بتسجيل 4 أهداف فقط من مشاركته في 49 في البطولات الإنجليزية.