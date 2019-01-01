بالأرقام | جنش لا يسقط أمام الأهلي والزمالك يواصل طريقه نحو اللقب

لاسارتي حقق التعادل لأول مرة مع الأهلي في الدوري

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يظل الحال كما هو عليه، شعار ما بعد مباراة قمة الدوري المصري، ديربي القاهرة بين الزمالك والأهلي.

اللقاء المؤجل ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدور الأول، انتهى سلبيًا، ليظل الزمالك متقدمًا في صدارة الترتيب بفارق نقطتين عن الأهلي.

يواصل الحارس، محمود عبدالرحيم جنش، سلسلة أرقامه الإيجابية، في الديربي بمواجهة الأهلي، بعدم الخسارة في أي مباراة بجميع المسابقات.

فأصبح ثاني لقاء يتعادل فيه مع الأهلي، عقب لقاء السوبر الذي فاز الزمالك فيه بركلات الترجيح وأيضاً فاز في مباراتين في 4 مباريات أمام المارد الأحمر.

مسيرة انتصارات الأهلي مع لاسارتي توقفت بـ9 انتصارات منذ الخسارة من بيراميدز بهدفين مقابل هدف، وهو التعادل الأول له مع الأهلي بالدوري المصري.

أمطار الأسكندرية تغطي على قمة الدوري، وتجعلها بدون أهداف.⛈️⛈️ pic.twitter.com/dsrycWekEx — جول مصر (@goaleg) March 30, 2019

فيما تواصل مشوار الزمالك بدون خسارة في الدوري منذ الجولة الرابعة التي شهدت سقوطه أمام النجوم، لكنه فقد نقطتين للمباراة الثالثة على التوالي دون تحقيق انتصارات.

التعادل أصبح الـ48 في تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك بالدوري في 117 مباراة، حيث فاز الأبيض في 26 والأحمر في 43.

كما أصبح التعادل السلبي رقم 29 في جميع مواجهات الفريقين، من أصل 74 مباراة انتهت بالتعادل في تاريخ المواجهات.

ليكون التعادل السلبي الأول منذ لقاء الفريقين في ختام الدوري موسم 2015-16، بالجولة الأخيرة، كما تبعها تعادل سلبي آخر في مباراة السوبر المصري 2017 والتي انتهت بفوز الزمالك بركلات الترجيح.