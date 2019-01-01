بالأرقام | جريزمان يتخلص من نحسه في "كامب نو"

جريزمان يضرب عصفورين بهدفه في الضيف الأندلسي

كسر بطل العالم أنطوان جريزمان صيامه التهديفي منذ انتقاله من أتليتكو مدريد إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وتمكن الأنيق من تسجيل أولى أهدافه بقميص الكاتلان، في المباراة الجارية الآن على ملعب "كامب نو" ضد ريال بيتيس، والذي انتهى شوطها الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وجاء الهدف بتمريرة طولية في ظهر الدفاع، قابلها بلمسة واحدة من الوضع طائرًا أخذت يد الحارس ثم سكنت الشباك، ليصبح صاحب هدف برشلونة الأول في الليجا هذا الموسم.

كما أنهى صاحب الـ28 عامًا نحسه على ملعب "كامب نو"، بتسجيل هدفه الأول على هذا الملعب، بعد فشله في التسجيل في 10 مباريات سابقة.

توتنهام يسقط على ملعبه أمام نيوكاسل ويخسر بهدف نظيف في الجولة الثالثة من البريميرليج 💁‍♂️ pic.twitter.com/A9gfvjuLKL — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 25, 2019

وتعول جماهير البرسا كثيرًا على جريزمان لقيادة الفريق لتحقيق أول انتصار في الليجا، في ظل غياب الثلاثي ليو ميسي، لويس سواريز وعثمان ديمبلي بداعي الإصابة.