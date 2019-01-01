بالأرقام .. تفوق كاسح للأهلي أمام الفيصلي بالدوري السعودي

نستعرض لكم فيما يلي أبرز أرقام المباراة

تفتح مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة" أبوابها لاستضافة مباراة هامة بين الأهلي والفيصلي في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي 2019-20، وذلك غدًا السبت 23 نوفمبر، ويأمل الراقي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام المتألق الفيصلي.

وقبل مباراة الفريقين نستعرض لكم فيما يلي أبرز أرقام المباراة ..

التقى فريقا الأهلي والفيصلي 18 مرة في دوري المحترفين السعودي – فاز الفيصلي في أول لقاء فقط مقابل 14 فوز للأهلي وهناك 3 حالات تعادل بينهما.

لم يخسر الفيصلي أمام فريق في دوري المحترفين السعودي أكثر من خسارته أمام الأهلي في تاريخ المنافسة (14 بالتساوي مع خساراته أمام الهلال).

لم يفشل الأهلي في التسجيل أمام الفيصلي في دوري المحترفين السعودي – تلقى الفيصلي أهدافاً أمام الأهلي أكثر من التي تلقاها أمام أي فريق آخر في تاريخ المنافسة (43).

فاز الأهلي في آخر 7 مباريات لعبها أمام الفيصلي في دوري المحترفين السعودي، مسجلاً هدفين على الأقل في كل لقاء (مجموع 20، معدل 2.8).

فاز الأهلي في آخر مباراتين لعبهما كصاحب الأرض في دوري المحترفين السعودي، مسجلاً هدفين على الأقل في كل استضافة – آخر مرة فاز في 3 مباريات بيتية متتالية أو أكثر مع هذا المعدل التهديفي كانت بين سبتمبر وأكتوبر 2018 (4).

خسر الفيصلي مرتين في آخر 3 مباريات لعبها في دوري المحترفين السعودي (ف 1)، بقدر التي خسرها في 13 مباراة سابقة (ف 8 ت 3).

موعد مباراة الأهلي ضد الفيصلي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

سجل الفيصلي أهدافاً بالرأس أكثر من أي فريق آخر هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي (5) – جاءت هذه الأهداف ضمن آخر 7 أهداف سجلها الفريق في المنافسة.

67% من أهداف الأهلي في دوري المحترفين السعودي هذا الموسم سجلها خلال الأشواط الأولى (10\15) – ضمك فقط حقق نسبة أعلى (100% - 3\3).

يقترب نجم الأهلي عمر السومة من المساهمة في إحراز 125 هدفاً في دوري المحترفين السعودي (124 حالياً – سجل 109 صنع 15) – مباراته التالية هي الـ116 له في المنافسة (جميعها مع الأهلي).

ساهم لوزينيو في إحراز 4 من أهداف الفيصلي الستة الماضية في دوري المحترفين السعودي (سجل 2 صنع 2).