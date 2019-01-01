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بالأرقام - تشيلسي فخر لندن وأرسنال يتلقى الهزيمة الأكبر

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(C) Getty Images
تعرف على أبرز الأرقام القياسية في نهائي الدوري الأوروبي بين أرسنال وتشيلسي
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

حقق تشيلسي بطولة الدوري الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه بعد التغلب على أرسنال في النهائي المقام بمدينة باكو بأذربيجان.

تشيلسي انتصر برباعية لهدف على أرسنال ليحصد بطولة الدوري الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه.

وبتحقيق اللقب، أصبح تشيلسي ثاني أكثر فريق إنجليزي حصدًا للبطولات القارية بواقع 6 ألقاب بالتساوي مع مانشستر يونايتد ولا يتفوق عليهما سوى ليفربول صاحب الـ 11 بطولة.

كما أكد البلوز أنّه فخر لندن قاريًا، إذ يمتلك بطولات أوروبية أكثر من مجموع ألقاب أرسنال وتوتنهام مجتمعين.

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وبتحقيق ماوريسيو ساري للبطولة الأولى له في تاريخه، أصبح أول إيطالي يحقق هذا اللقب منذ فوز بارما في 1999 بقيادة ألبرتو ماليساني.

ولم يخسر أي فريق في النهائي برباعية بالمسمى الجديد بينما هذه أكبر نتيجة منذ فوز إشبيلية على ميدلزبره برباعية نظيفة في 2006.

وأصبح تشيلسي أول فريق يحقق لقب قاري دون خسارة أي مباراة طوال البطولة منذ فوز مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا 2007-2008.

جدير بالذكر أنّ هذه أول مرة يتلقى فيها أوناي إيمري هزيمة في نهائي اليوربا ليج، إذ حقق البطولة من قبل 3 مرات بين 2014 و2016 مع إشبيلية.

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