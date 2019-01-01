بالأرقام .. بيدرو يحقق ما عجز عليه رونالدو وميسي

حقق المهاجم الإسباني بيدرو رودريجيز، رقمًا قياسيًا غير مسبوق، بعد توقيعه على هدف في مباراة نهائي اليوربا ليج، الجارية الآن بين فريقه تشيلسي وعدوه اللندني آرسنال.

وتكفل مهاجم برشلونة السابق بتسجيل ثاني أهداف فريقه، ليصبح أول لاعب في التاريخ، يتمكن من التسجيل في نهائي دوري الأبطال، كأس الأبطال، كأس السوبر الأوروبية، والآن نهائي اليوربا ليج، وهو ما لم يحقق أي لاعب آخر، بما فيهم كريستيانو رونالدو وميسي.

ومن الأرقام الإيجابية التي خرج منها بيدو من النهائي، وصوله لهدفه الشخصي الخامس في حملة الدوري الأوروبي، ليعادل أفضل سجل تهديفي له في موسم واحد في بطولة أوروبية.

هازارد 🗣️



"حلمي كان اللعب بالدوري الإنجليزي

حققت ذلك ولعبت لأحد أكبر الأندية في إنجلترا وحققت معهم البطولات

ربما حان الوقت لخوض تحدٍ جديد" pic.twitter.com/BVNLAQo1rZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 29, 2019

تجدر الإشارة إلى أن تشيلسي قاب قوسين أو أدنى لتحقيق اللقب، بتقدمه حتى الآن بنتيجة 4-1 قبل نهاية المباراة بدقائق.