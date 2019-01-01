بالأرقام | بغداد الأسرع.. الجزائر تواصل الهيمنة التاريخية على السنغال

اللقب الثاني للخضر بعد 29 عاماً على الأول..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

حقق المنتخب الجزائري لقبه الثاني في أمم إفريقيا بالفوز على السنغال بهدف نظيف، بعد 29 عاماً من تحقيق اللقب الأول عام 1990.

على الناحية الأخرى خسر منتخب السنغال النهائي الثاني له في تاريخ البطولة التي لم يتوج بها أبداً، حيث كانت الخسارة الأولى ضد الكاميرون بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل 0-0، وكان ذلك في نسخة 2002.

أيضاً آخر 3 هزائم تعرض لها السنغاليون في أمم إفريقيا أتت جميعاً ضد الجزائر: 2-0 دور المجموعات بنسخة 2015، و1-0 في دور المجموعات وفي النهائي بنسخة 2019.

29 - منتخب #الجزائر 🇩🇿 أنهى سلسلة من 29 عام دون تحقيق لقب كأس أفريقيا، ليحطم الرقم القياسي المسجل باسم مصر (27 عام، من 1959 إلى 1986). فرجت.#الجزائز_السنغال #السنغال_الجزائر #SENALG — You Stats (@YouStats) July 19, 2019

الجزائر أيضاً لم تخسر آخر 6 مواجهات ضد السنغال في جميع المسابقات، بواقع 5 انتصارات وتعادل وحيد.

كتبوا التاريخ.. بلغوا المجد.. عانقوا الذهب! ✨



النجمة الثانية.. الجزائر بطلًا لـ #TotalAFCON2019 🥇🏆 pic.twitter.com/P9dUpV4Jxy

— CAF - عربي (@caf_online_AR) ١٩ يوليو ٢٠١٩

على صعيد آخر، كان هذا النهائي الخامس الذي يقام بين مدربين من قارة إفريقيا، والأول منذ نهائي عام 1998 بين مصر وجنوب إفريقيا.

للمرة الثانية ينجح المنتخب الجزائري في التتويج باللقب بلا هزيمة، بعد أن حققها في نسخته الأولى عام 1990، ليعزز وجوده وسط 10 منتخبات نجحت في التتويج بالبطولة بلا هزيمة.

الصدارة مصرية بـ5 مرات (1957 – 1959 – 2006 – 2008 – 2010)، تليها غانا بـ4 مرات (1963 – 1965 – 1978 – 1982)، ثم نيجيريا 3 مرات (1980 – 1994 – 2013) والكاميرون بنفس العدد (1988 – 2002 – 2017)، ثم كوت ديفوار (1992 و2015) وأخيرا إثيوبيا (1962) والمغرب (1976) وتونس (2004) وزامبيا (2012).

أخيراً كان هدف بغداد بونجاح للجزائر هو الأسرع في تلك النسخة بدقيقة و22 ثانية، وأسرع هدف في البطولة منذ هدف الزامبي جيفن سينجولوما في نسخة 2015، والذي أتى عقب دقيقة و4 ثوانٍ.