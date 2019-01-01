بالأرقام | النصر دابة الهلال السوداء والدوسري يعرف طريق الشباك جيدًا

أرقام قمة الرياض المثيرة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

متعة، إثارة، تشويق، هذا هو ما شاهدناه في قمة الرياض، والتي حسمت الصدارة للنصر على حساب الهلال.

أصبح الدوري السعودي على صفيح سخان أكثر من ذي قبل، بفضل هدف أوفيني الذي سجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة السابعة من الوقت البديل.

النصر تفوق 3-2 وتقدم خطوة نحو الصدارة ومن ثم تجريد الهلال من لقب الدوري السعودي.

سالم الدوسري صاحب هدف التعادل الأكثر من رائع للهلال، رفع رصيده التهديفي أمام النصر إلى 5 أهداف، ليصبح فريقه المفضل أكثر من أي فريق آخر.

رهــــــــــــــــيـــــــــــب - مـــــــــــمـــــــــتـــــــع - مـــــــــــثـــــــــــيــــــــر - ما أحلاك 👏👏



هذا أقل ما يمكن أن نصف به هدف سالم الدوسري @salem_d29 في ديربي الرياض pic.twitter.com/vn22SMM0dx#النصر_الهلال — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 29, 2019

بينما واصل الهداف المغربي، عبد الرازق حمدلله، مسيرته التهديفية الرائعة، بتسجيل هدف الافتتاح لمباراة اليوم، ومن ثم التسجيل للمباراة الثامنة على التوالي.

ليصبح في المركز الرابع خلف ويسلي برصيد 11 مباراة، فيكتور سيموس 9 مباريات، وعمر السومة 9 مباريات، بالتسجيل في مباريات متتالية.

8- هناك 3 لاعبين فقط سجلوا في مباريات متتالية في دوري المحترفين السعودي أكثر من عبد الرزاق حمد الله (8)، وهم ويسلي (11) وفيكتور سيموس (9) وعمر السومة (9). مستمر. — OptaArabi (@OptaArabi) March 29, 2019

فيما سجل قائد النصر برونو أوفيني هدفين اليوم في شباك الهلال، وهي نصف أهدافه في الموسم الجاري.

50%- سجل برونو أوفيني نصف أهدافه في دوري المحترفين السعودي في مباراة الليلة أمام الهلال (2\4). مكبوت. — OptaArabi (@OptaArabi) March 29, 2019

وأصبح النصر هو الدابة السوداء للهلال في دوري المحترفين، بعدما أسقطه للمرة السادسة في فخ الهزيمة، ليكون أكثر فريق خسر أمامه الهلال.