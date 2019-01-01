النتائج المباشرة
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

بالأرقام | النصر دابة الهلال السوداء والدوسري يعرف طريق الشباك جيدًا

التعليقات()
أرقام قمة الرياض المثيرة

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

متعة، إثارة، تشويق، هذا هو ما شاهدناه في قمة الرياض، والتي حسمت الصدارة للنصر على حساب الهلال.

أصبح الدوري السعودي على صفيح سخان أكثر من ذي قبل، بفضل هدف أوفيني الذي سجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة السابعة من الوقت البديل.

النصر تفوق 3-2 وتقدم خطوة نحو الصدارة ومن ثم تجريد الهلال من لقب الدوري السعودي.

اختيارات المحررين

سالم الدوسري صاحب هدف التعادل الأكثر من رائع للهلال، رفع رصيده التهديفي أمام النصر إلى 5 أهداف، ليصبح فريقه المفضل أكثر من أي فريق آخر.

بينما واصل الهداف المغربي، عبد الرازق حمدلله، مسيرته التهديفية الرائعة، بتسجيل هدف الافتتاح لمباراة اليوم، ومن ثم التسجيل للمباراة الثامنة على التوالي.

ليصبح في المركز الرابع خلف ويسلي برصيد 11 مباراة، فيكتور سيموس 9 مباريات، وعمر السومة 9 مباريات، بالتسجيل في مباريات متتالية.

فيما سجل قائد النصر برونو أوفيني هدفين اليوم في شباك الهلال، وهي نصف أهدافه في الموسم الجاري.

وأصبح النصر هو الدابة السوداء للهلال في دوري المحترفين، بعدما أسقطه للمرة السادسة في فخ الهزيمة، ليكون أكثر فريق خسر أمامه الهلال.

إغلاق