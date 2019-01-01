بالأرقام| الجزائر وأفضل مسيرة في أمم إفريقيا منذ 1990

الخضر إلى الأمام..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب المنتخب الجزائري على منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح 4-3 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 المقامة على الأراضي المصرية.

وشهدت المباراة تأهل منتخب الجزائر إلى نصف النهائي لأول مرة منذ نسخة 2010، حيث خسر نصف النهائي حينها على يد المنتخب المصري برباعية نظيفة.

وبذلك لا يزال المنتخب الجزائري بلا هزيمة لآخر 6 مباريات خاضها في المسابقة بـ4 انتصارات وتعادلين، وهي أفضل مسيرة له منذ 1988-1990 المسجلة بـ8 مباريات (6 انتصارات وتعادلين).

على الناحية الأخرى خسر منتخب كوت ديفوار ركلات الترجيح للمرة الخامسة من أصل 7 في كأس الأمم.

من عنابة،وهران،بليدة، سطيف، بجاية.. رجالكم عقدوا العزم أن تحيا الجزائر وصدقوا عهدهم.. #محاربي_الصحراء إلى نصف نهائي #TotalAFCON2019 #كوت_ديفوار_الجزائر pic.twitter.com/OcN5p1ekx3 — CAF - عربي (@caf_online_AR) ١١ يوليو ٢٠١٩

أيضاً حملت المباراة الرقم القياسي لنسخة هذا العام من المخالفات (57) والإنذارات (7)، والتسديدات أيضاً (36).

وبعد 17 مباراة بلا تسجيل مع منتخب بلاده في جميع المسابقات، سجل سفيان فيجولي هدفه الثاني في جميع نسخ أمم إفريقيا، وكان الأول في شباك كوت ديفوار أيضاً.